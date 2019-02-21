TKYD Başkanı Ali Pandır: "Geç kalma lüksümüz yok değişimi yönetmek zorundayız"

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi, “Kurumsal Yönetim İçin: Değişim-Denge-Değer” ana temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD), geleneksel hale gelen Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin 12'ncisi İstanbul'da düzenlendi. Bu yıl “Kurumsal Yönetim İçin: Değişim - Denge - Değer” ana temasıyla gerçekleştirilen zirve iş ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Toplantıda konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, Şirketler gelecekte var olabilmek için değer oluşturmak zorundalar” dedi.

"Sıra dışı bir değişim ve dönüşüm dönemindeyiz"

Sıra dışı bir değişim ve dönüşüm döneminde olduklarını, şirketlerin değişim ve dönüşüme ayak uydurmak ve bu adaptasyonu geleceğe aktarmak için, kendilerine has özelliklerle dengelemek zorunda olduklarını vurgulayan Pandır, "Çeviklik her zamankinden daha önemli. Bu hızlı değişim dönemi, dengeyi kaybetmeden yönetme becerisini zorunlu kılarken, şirketler gelecekte var olabilmek için değer oluşturmalılar" diye konuştu.

"Dünyayı eskiden gördüğümüz pencereden seyretme ısrarcılığından kurtulmalı ve başka bakış açıları edinebilmeliyiz ki riski de fırsatları da artan geleceğin dünyasında var olabilelim" diyen Pandır, değişim süreçlerinde şirketlerin entegre düşünmesi, esnek ve dayanıklı olması, yeniliklere açık olmasının hayati olduğunu vurguladı.

"Yönetim kurullarında çeşitlilik önemli"

Sürdürülebilir bir büyüme için yönetim yapılarını çok daha öngörülü, daha vizyoner, daha dayanıklı ve daha esnek kılabilmenin yönetim kurullarının inisiyatifinde olduğunu kaydeden TKYD Başkanı Pandır, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu da yönetim kurullarında çeşitliliğin önemini ortaya çıkarıyor. Sadece pay sahiplerinden, şirket yöneticilerinden veya aynı sektörden gelen kişilerden oluşan ve yıllarca değişmeyen yönetim kurullarının bu bozucu ‘disruptive'(yıkıcı) teknolojik gelişmeleri ve bunlara bağlı riskleri önceden görmesi ve bu hızlı değişime ayak uydurması genelde zor oluyor. Değişik sektörlerden gelen ve belirli süre ile görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurullarına farklı fikir ve görüş ile bir dinamizm kattığını ve risklerin önceden teşhisi ve şirkete bu hızla değişen ortamda stratejik yol haritası çizmek için önemli bir işlevi olduğu görülüyor. Nitekim, bu faydayı gören halka açık olmayan aile şirketlerinde kanunen zorunlu olmadığı halde bağımsız üye istihdamının arttığını gözlemliyoruz".