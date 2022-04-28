TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri’nde büyük ödülleri kariyer dalında olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Davranış dalında Teknik Direktör Mustafa Denizli, tanıtım dalında TRT 1 Yıldızların Yolu programı kazanırken, Toplumsal Fair Play Ödülü’nün sahibi Biontech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin oldu.
TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde büyük ödülleri kariyer dalında olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Davranış dalında Teknik Direktör Mustafa Denizli, tanıtım dalında TRT 1 Yıldızların Yolu programı kazanırken, Toplumsal Fair Play Ödülü'nün sahibi Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 'İyiye, doğruya, güzele' sloganı ile bu yıl 40.'sı verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.
TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler ve gerekçeleri duyuruldu.
TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri bu yıl da pandemi koşulları sebebiyle ödül töreni düzenlenmeyecek.
TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları şöyle:
Sportif Fair Play Kariyer Dalı
Büyük Ödül
Mete Gazoz (Olimpiyat şampiyonu milli okçu)
Sportif Fair Play Kariyer Dalı
Şeref Diploması
Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı)
Sportif Fair Play Kariyer Dalı
Şeref Diploması
Zafer Akyol (TRT Spikeri)
Sportif Fair Play Kariyer Dalı
Kutlama Mektubu
Emre Tilev (Spor Spikeri)
Sportif Fair Play Kariyer Dalı
Kutlama Mektubu
Gülşah Akkaya (Milli Basketbolcu)
Sportif Fair Play Kariyer Dalı
Kutlama Mektubu
Hamit Turhan (Fanatik Spor Yazarı)
Sportif Fair Play Davranış Dalı
Büyük Ödül
Mustafa Denizli (Teknik Direktör)
Sportif Fair Play Davranış Dalı
Şeref Diploması
Ahmet Önder (Milli Sporcu)
Sportif Fair Play Davranış Dalı
Şeref Diploması
Önder Karaveli (Beşiktaş JK Teknik Direktörü)
Sportif Fair Play Davranış Dalı
Kutlama Mektubu
Mervenur Usluer ve Elis Özbay (U23 Kürek Milli Takımı)
Sportif Fair Play Davranış Dalı
Kutlama Mektubu
Ensar Öztürk (Öğrenci-Sporcu)
Sportif Fair Play Davranış Dalı
Kutlama Mektubu
Hışman Çizik (Jokey)
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı
Büyük Ödül
Yıldızların Yolu Programı
TRT1 Programın Yapımcısı ve Yönetmeni: Selattin Odunkesenler
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı
Şeref Diploması
James Gibson MBE (Yüzme Antrenörü)
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı
Şeref Diploması
Serbay Şenkal (GS TV Spikeri)
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı
Kutlama Mektubu
Seçkin Yıldız (Polis Memuru)
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı
Kutlama Mektubu
Savaş Eskigülek (Voleybolaktuel.com Genel Yayın Yönetmeni)
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
2021 Toplumsal Fair Play Ödülü
Özlem Türeci ve Uğur Şahin (Biontech'in Kurucuları)