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TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları açıklandı

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri’nde büyük ödülleri kariyer dalında olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Davranış dalında Teknik Direktör Mustafa Denizli, tanıtım dalında TRT 1 Yıldızların Yolu programı kazanırken, Toplumsal Fair Play Ödülü’nün sahibi Biontech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin oldu.

TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde büyük ödülleri kariyer dalında olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Davranış dalında Teknik Direktör Mustafa Denizli, tanıtım dalında TRT 1 Yıldızların Yolu programı kazanırken, Toplumsal Fair Play Ödülü'nün sahibi Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin oldu.


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 'İyiye, doğruya, güzele' sloganı ile bu yıl 40.'sı verilen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin kazananları Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.


TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve Komisyon Başkan Yardımcıları Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kariyer, davranış, tanıtım ve toplumsal dallarda büyük ödül, şeref diploması ve kutlama mektubu kazanan isimler ve gerekçeleri duyuruldu.


TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri bu yıl da pandemi koşulları sebebiyle ödül töreni düzenlenmeyecek.


TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları şöyle:



Sportif Fair Play Kariyer Dalı


Büyük Ödül


Mete Gazoz (Olimpiyat şampiyonu milli okçu)



Sportif Fair Play Kariyer Dalı


Şeref Diploması


Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı)



Sportif Fair Play Kariyer Dalı


Şeref Diploması


Zafer Akyol (TRT Spikeri)



Sportif Fair Play Kariyer Dalı


Kutlama Mektubu


Emre Tilev (Spor Spikeri)



Sportif Fair Play Kariyer Dalı


Kutlama Mektubu


Gülşah Akkaya (Milli Basketbolcu)



Sportif Fair Play Kariyer Dalı


Kutlama Mektubu


Hamit Turhan (Fanatik Spor Yazarı)



Sportif Fair Play Davranış Dalı


Büyük Ödül


Mustafa Denizli (Teknik Direktör)



Sportif Fair Play Davranış Dalı


Şeref Diploması


Ahmet Önder (Milli Sporcu)



Sportif Fair Play Davranış Dalı


Şeref Diploması


Önder Karaveli (Beşiktaş JK Teknik Direktörü)



Sportif Fair Play Davranış Dalı


Kutlama Mektubu


Mervenur Usluer ve Elis Özbay (U23 Kürek Milli Takımı)



Sportif Fair Play Davranış Dalı


Kutlama Mektubu


Ensar Öztürk (Öğrenci-Sporcu)



Sportif Fair Play Davranış Dalı


Kutlama Mektubu


Hışman Çizik (Jokey)



Sportif Fair Play Tanıtım Dalı


Büyük Ödül


Yıldızların Yolu Programı


TRT1 Programın Yapımcısı ve Yönetmeni: Selattin Odunkesenler



Sportif Fair Play Tanıtım Dalı


Şeref Diploması


James Gibson MBE (Yüzme Antrenörü)



Sportif Fair Play Tanıtım Dalı


Şeref Diploması


Serbay Şenkal (GS TV Spikeri)



Sportif Fair Play Tanıtım Dalı


Kutlama Mektubu


Seçkin Yıldız (Polis Memuru)



Sportif Fair Play Tanıtım Dalı


Kutlama Mektubu


Savaş Eskigülek (Voleybolaktuel.com Genel Yayın Yönetmeni)



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi


2021 Toplumsal Fair Play Ödülü


Özlem Türeci ve Uğur Şahin (Biontech'in Kurucuları)

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