TMPK Paralimpik Sporcu Konseyi üyelerinin tanıtımı yapıldı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Sporcu Konseyi ve Alt Kurul Başkanları tanıtım ve tanışma toplantısı dün yapıldı. Toplantıya, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Genel Sekreter İbrahim Gümüşdal, Sağlık Alt Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon, Eğitim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Rekreasyon ve Rehabilitasyon Alt Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kamil Yazıcıoğlu, Spor Alt Kurulu Başkanı Niyazi Alper Dirim, İletişim Alt Kurulu Başkanı Hamit Turhan, Sponsorluk ve Tanıtım Alt Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, Hukuk Alt Kurulu Başkanı Av. Ümit Deniz Kurt'un yanı sıra Sporcu Konseyi'ne Abdullah Öztürk, Ayşegül Pehlivanlar, Bahattin Hekimoğlu, Ecem Taşın Çavdar, Elif İldem, Hakan Akkaya, Koral Berkin Kutlu, Mahmut Bozteke, Neslihan Kavas, Öznur Cüre, Recep Çiftçi, Savaş Üstün, Sevilay Öztürk, Uğurcan Özer, Zehra Bıyık ve Zübeyde Süpürgeci katıldı.

Ayrıca Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Asbaşkan Yasin Aslan ve Ergun Batmaz, Atıcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Judo Federasyonu'ndan Semih Yılmaz, Okçuluk Federasyonu'ndan Metin Gazoz ile Para Triatlon Federasyonu'ndan Mert Onaran da tanışma toplantısına katıldı.

TMPK Başkanı Murat Aksu: “Sporcu Konseyi Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi olacak”

Toplantı, TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Aksu, 18 sporcudan oluşan Paralimpik Sporcu Konseyi'ni ilk kez hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “Amacımız, Paralimpik sporcuların bundan böyle karar verme mercilerinde de yer almalarını sağlamak. Bu defaya mahsus olmak üzere Sporcu Konseyi Başkanı'nı TMPK Yönetim Kurulu kararıyla biz atayacağız, ancak bundan sonraki başkanlarını kendileri seçecek. Atadığımız Sporcu Konseyi Başkanı Yönetim Kurulumuzun üyesi olarak görev alacak. Sporu sporcuların yönetmesi en büyük dileğimiz ve temennimiz” dedi.

İbrahim Gümüşdal: “Amacımız sporcularımızı her alanda desteklemek, geliştirmek”

TMPK Genel Sekreteri İbrahim Gümüşdal, Paralimpik Sporcu Konseyi ile ilgili bilgileri içeren bir sunum yaptı. Gümüşdal, Sporcu Konseyi'nin yapısını ve amacını, “Kendi branşlarında etkili ve aktif sporculardan oluşan ve son iki Paralimpik Oyunları'ndan en az birine katılmış sporcuların bir araya geldiği Sporcu Konseyi ile IPC'nin stratejik rehberliğinde, Paralimpik Hareket bünyesinde ülke çapında mevcut, potansiyel ve emekli sporcuların sesi olmak ve sporcularımızı hem oyun sahasında hem de saha dışında desteklemek amaçlanmıştır. Paralimpik sporcuları bilgilendirmek ve eğitmek, oyun sahası dışında da ufuklarını geliştirmeye yardımcı olacak fırsatlar vermek için gerekli araçları ve kaynakları sunmak ve Paralimpik sporcuların spor dışındaki yaşamlarını da uygun şekilde sürdürmelerini sağlayacak yolların oluşturulmasına yönelik projeler geliştirmek Sporcu Konseyi'nin öncelikli hedefleridir. Böylelikle sporcu temsilcilerinin TMPK üyeliğine gelebilmeleri teşvik edilecek ve gelecekteki Paralimpik Hareketin ülke merkezi olan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin yönetiminde yer alması sağlanacaktır” şeklinde özetledi.

Toplantıda daha sonra ilgili federasyonların tavsiyeleri sonucu oluşturulan Paralimpik Sporcu Konseyi üyesi para-sporcular tek tek kendilerini tanıttılar ve öncelikli hedeflerinin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak ve kürsüye çıkmak olduğunu belirttiler.

Alt Kurul Başkanları, kurullarıyla ilgili birer sunum yaptı

Toplantının diğer bölümlerinde yeni oluşturulan TMPK Altkurul başkanlarının konuşmaları yer aldı. Sponsorluk ve Tanıtım Altkurul başkanı Halil İbrahim Korkmaz, sponsorların genellikle başarı odaklı reaksiyon gösterdiklerini, TMPK olarak yeni sponsorlar için arayışlarının süreceğini ve olumlu gelişmelerin beklendiğini dile getirdi.

Eğitim Altkurul Başkanı Prof.Dr. Fatma Ayanoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle paralimpik kadın sporcularla yapılan söyleşiye atıfta bulundu ve paralimpik kavramının bilinirliğinin yaygınlaştırılması için hazırlanan projeleri yakında uygulamaya geçireceklerini belirtti.

Sağlık Altkurul Başkanı Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon konsey sporcularına anti doping konusunda bilgiler verdikten sonra engelli sporlarının en önemli konusu olan sınıflandırma hakkında sunum yaptı.

Rekreasyon ve Rehabilitasyon Altkurul Başkanı Prof.Dr. Kamil Yazıcıoğlu 'Spor ve Engellilik' konusunda sunum yaparken, bilhassa son deprem felaketinden sonra yaşananlara ve yeni engelli olan vatandaşların da sporla tekrar rehabilite edilmelerini vurguladı.

İletişim Altkurul Başkanı Hamit Turhan, paralimpik sporların basında ancak başarılı derecelerden sonra birkaç günlüğüne yer aldığını ve genellikle duygusal bir dil kullanılarak popüler kültür malzemesi yapıldığını belirterek, toplumda paralimpik bilincin oluşturulması için medyanın taşın altına elini sokmasının gerektiğini belirtti.

Daha sonra kürsüye gelen Hukuk Altkurul Başkanı Av. Ümit Deniz Kurt, ilk olarak mevzuatlarla ilgili görüşlerini paylaşırken, yeni düzenlemeye göre engelli spor branşlarının ilgili engelsiz spor branşı federasyonlarına devirleriyle ilgili bazı mevzuat eksikliklerinin de araştırılıp giderilmesi konusuna dikkat çekti. Ümit Deniz Kurt, bir başka önemli konu olan engelli sporlarında istismarın önlenmesi ile ilgili görüşlerini paylaşırken, tüm sporculara her zaman hukuki destek vereceklerinin altını çizdi.

Spor Altkurul Başkanı Niyazi Alper Dirim ise Paris 2024 Paralimpik Oyunları ve katılım kriterleri ile ilgili geniş bir sunum yaptı ve kafile başkan yardımcısı olarak katıldığı Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kafilede yaşanan ve olmaması gereken bazı olumsuzluklardan bahsetti.

Toplantıda son olarak Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Metin Gazoz, federasyonlarının bünyesine katılan para-sporlarıyla ilgili bilgiler vererek bu süreçte yaşanan bazı sıkıntıları anlattılar.