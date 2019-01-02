TMSF Başkanı Gülal: “Enflasyonla mücadeleye devam”

Konut, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinde geçen yılın son iki ayında uygulanmaya başlanan vergi indirimleri üç ay süreyle uzatıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan yazılı açıklamada, fonun kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerinde kampanya süresini uzatıldığı bildirildi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal açıklamasında, "Bu milli bir mesele. Biz de yönettiğimiz şirketlerle elimizi taşın altına sokacağız. Şirketlerimiz gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızsın yanında yer alacaktır. Enflasyona karşı açtığımız topyekün mücadelede Türkiye'deki başta mobilya sektörü olmak üzere kayyım olarak görev yaptığımız şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada TMSF'nin yönettiği şirketlerin aktif büyüklüğünün yaklaşık 56 milyar TL, özkaynak toplamının ise yaklaşık 20 milyar TL, şirketlerin ciro toplamının ise 21.73 milyar TL olduğu, bu şirketlerde yaklaşık 43 bin 676 kişiye istihdam sağlandığı kaydedildi.