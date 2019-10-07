TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Fikri mülkiyet haklarının önemini özel sektöre yaymamız gerekiyor”

Bilgi ekonomisinin gücü su götürmez bir gerçek. Bilgi ekonomisinin temelinde de yeni fikirler var, onların teknolojiyle buluşarak ihraç edilebilir ürünler haline gelmesi var. Fikri mülkiyet haklarının önemini topluma ve özel sektöre yaymamız gerekiyor” dedi.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), TOBB, Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Güçlü Bir Ulusal Ekonomi İçin Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi' İstanbul'da gerçekleşti. Zirve kapsamında yeni ekonomide inovasyon, kamuya düşen roller, kalkınma, telif hakları, kültür endüstrileri ve yeni iş modellerinde fikri mülkiyet haklarının korunması gibi konular ele alındı.

Zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ICC Genel Sekreteri John Denton, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş katıldı.

“Fikri mülkiyet haklarının önemini topluma ve özel sektöre yaymamız gerekiyor”

Zirve kapsamında konuşma yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve ICC Türkiye olarak fikri mülkiyet hakları bilincinin gelişmesi konusuna önem verdiklerini belirtirken “ Fikri mülkiyet haklarının öneminin bilincindeyiz. Fikri mülkiyet haklarının ihlalinin hırsızlıktan farkı yok. Kul hakkı nasıl haramsa, fikri mülkiyet hırsızlığının da, bunun sonucunda oluşan haksız rekabetin de vicdanen hiçbir savunulacak yönü yok. Fikri mülkiyet haklarının önemini topluma ve özel sektöre yaymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Ekonomimizi bir üst lige çıkartmak istiyoruz”

Fikri mülkiyet haklarının ekonominin gelişmesi üzerindeki etkisinin önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, “Fikri mülkiyet konusuna büyük emek harcamamızın bir diğer önemli nedeni ise ekonomimizi bir üst lige çıkarma isteğimiz. Bilgi ekonomisinin gücü su götürmez bir gerçek. Bilgi ekonomisinin temelinde de kreatif fikirler var, onların teknolojiyle buluşarak ihraç edilebilir ürünler haline gelmesi var. Günümüz dünyasında, icat çıkarmak, yeni fikirler üretmek bu ülkeye yapabileceğiniz en büyük hizmet. Bir yandan fikir üretenleri desteklerken öte yandan da o fikirleri koruyacak politikalar üretmek zorundayız. Yaptığımız inovasyonu, ürettiğimiz teknolojiyi, çıkardığımız markayı koruyacak altyapıyı ve düzenlemeleri ortaya koyamazsak, Türkiye'yi ileri teknoloji ihracatçısı, küresel markaları olan bir ülke haline getiremeyiz. Bizden de Google'lar, Uber'ler, Apple'lar çıksın istiyorsak, markamıza, patentimize, teknolojimize, bilgimize, verimize sahip çıkmamız, çaldırmamamız lazım. Çünkü dijitalleşme ile telif hakları da farklı boyut kazanıyor, bunun da gerisinde kalmamak önemli. 21'inci asırda, bilgi en önemli güçtür” ifadelerini kullandı.

Kacır: “Fikri mülkiyet alanında gerekli düzenlemeleri tamamlayacağız”

Türkiye'de fikri mülkiyet haklarının korunması ve teknolojinin gelişimi konularında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ise “Türkiye'deki fikri mülkiyet altyapısı ve uygulamaya yönelik kurgusunu, ilgili Bakanlıklar ve Türk Patent ve Marka Kurumu koordinasyonunda, önümüzdeki dönemde güçlendireceğiz, fikri mülkiyet alanında gerekli düzenlemeleri tamamlayacağız” dedi.

Konuşmasına devam eden Kacır, “Son 18 yılda yerli patent başvuru sayımız 18 kat artarken, patent tescil sayımız 38 katına çıktı. 2018 yılında ülkemizde, yaklaşık 10 bin yerli buluş için patent ve faydalı model başvurusu yapıldı, bu sayı 2002 yılında tüm ülke genelinde yaklaşık 400'dü. Türkiye'nin 2011 yılından itibaren, Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi konumunda bulunuyor” şeklinde konuştu.

“Ekonomik refah için fikri mülkiyet haklarına değer vermeliyiz”

Fikri mülkiyet haklarına saygının uluslararası yatırımlara olanak sağladığını ve ülkelerin gelişimine katkı sağladığına değinen Milletlerarası Ticaret Odası Genel Sekreteri John Denton ise “Ekonomik refah için fikri mülkiyet haklarına değer vermeliyiz. Ekonomik bir stratejide verimliliği arttırmak gerekiyorsa, inovasyon geliştirmek gerekiyorsa, orada fikri mülkiyet haklarına saygı olması gereklidir. Fikri mülkiyete saygı daha fazla yatırımcı çeker. Fikri mülkiyet haklarının korunması bütün dünyada iş yapmayı kolaylaştırır” diye konuştu.