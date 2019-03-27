TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Rekabet Kurumu kamu kurumlarını da incelemeli”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kamu kurumlarının adil rekabeti bozan uygulamalarını Rekabet Kurumu gündemine almalı ve incelemeli" dedi.

TOBB ile ICC Türkiye tarafından düzenlenen "Dijital Çağda Türkiye İçin Fırsatlar: Kamu Politikaları, İnovasyon ve Büyüme" konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi. Konferansta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak açıklamalarda bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, etkinlikteki konuşmasında ICC Türkiye'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Yeni işler, meslekler ortaya çıkıyor”

Hisarcıklıoğlu, “1980'den sonra, rahmetli Özal sayesinde, rekabeti, dışa açılmayı öğrendik. Sanayimizi ve ihracatı, düşük teknolojiden, orta teknolojiye yükseltmeyi başardık. Ama aynı başarıyı, ortadan, yükseğe geçişte gösteremedik. Dijital teknoloji şimdi bize yeni bir fırsat sunuyor. İş süreçlerini değiştiriyor, üretim ve istihdamı etkiliyor. Yeni teknolojiler bir taraftan istihdamı azaltıyor. Ama verimlilik artışı sayesinde yeni işler, meslekler ortaya çıkıyor” dedi.

“Türkiye'deyse biz daha hiç unicorn görmedik”

“Ne yazık ki, biz hala işin ununda değil, ünündeyiz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Dünya, dijital ortamı iş yapmak için kullanıyor, bizlerin çoğu hala işin dedikodusundayız. Şu ana kadar, küresel çapta 326 adet unicorn çıkmış. Bunların içinde Nijeryalı var, Kolombiyalı var, Estonyalı var, Portekizlisi, Singapurlusu var. Ama Türk yok. Geçenlerde Endonezya'daydım. Kişi başı geliri bizim yarımız kadar, ama piyasa değeri 1 milyar doları aşan 3 startup firmaları var. Türkiye'deyse biz daha hiç unicorn görmedik. 2010 yılından beri dünyadaki değişimi takip edemediğimizin en iyi göstergesi, işte bu unicorn listesi. Dijital dönüşüm kaçınılmaz. Hayatımıza iyi mi kötü mü gelecek, henüz bunu bilmiyoruz. Ama geleceği kesin. Dolayısıyla dijital dönüşümü mitleştirmek yerine, anlamaya çalışmalıyız” diye konuştu.

Dijital ekonomiye geçişte, Türkiye'nin, acilen çözmesi gereken bir diğer problemin, milli eğitim sistemi olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, “Zira teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bunu yönetecek, kurgulayacak ve geliştirecek olan insandır. Bizim öncelikle, çocukların uyum kabiliyetini artırmaya yönelik, yeni bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var. TOBB olarak, Milli Eğitim Bakanımızla, önemli bir ilk gerçekleştirdik. Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre etmeye başladık. Başlangıç olarak, her ilde 1 meslek lisesi, Odalarımız ve Borsalarımız tarafından yenilenecek ve modernize edilecek. Böylece piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modelini başlatmış olacağız. Ayrıca kadın ve genç girişimci kurullarımız, dünyanın önemli teknoloji şirketleriyle çalışıyor. 81 il'den binlerce kadın girişimciye kodlama ve e-ticaret eğitimleri veriyoruz. TOBB ETÜ'de çocuklar için de, Dijital Çağ Atölyesi düzenliyoruz. Eğitimi halledebilirsek, daha sonra sırada, firmalarımıza buradaki tehditleri ve fırsatları doğru aktarmamız lazım” diye konuştu.

“Kamu kurumlarının adil rekabeti bozan uygulamaları, Rekabet Kurumu gündemine alınmalı”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son olarak “Özel sektör olarak bir önemli beklentimiz de, kamu kurumlarının adil rekabeti bozan uygulamalarının da, Rekabet Kurumu gündemine alınması ve incelenmesidir. Özetle, bu yeniçağın ruhuna uygun bir rekabet politikasının geliştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Son 5 yılda Türkiye'nin e-ticarette hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladığını söyleyen Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, “Ülkemizdeki e-ticaret yüzde 30'lar civarında bir büyümeye sahip. Biliyorsunuz Amazon, Türkiye'de geçtiğimiz aylarda faaliyete başladı. Alibaba'nın girişimleri devam ediyor. Bunlar aynı zamanda KOBİ'lerimizin ürettiği ürünleri ulaşılamayacak pazarlara eriştirmesi adına çok önemli platformlar” dedi.

Prof. Dr. Ömer Torlak, bu noktada global anlamda bu tarz e-ticaret platform ekonomilerini yürütenler ile dünyanın her yerinde olduğu gibi karar alıcıların masaya oturup pazarlık yapmalarının rekabeti engellemeyeceğini tam tersine Türk KOBİ'lerine piyasaları daha fazla açıcı etkilerde bulunacağını söyledi.

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'a plaket takdim etti.