İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TOGG yönetimi bir arada

TOGG ortakları yönetim kurulu toplantısı öncesi bir araya geldiler.


Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortakları yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir araya geldiler. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda girişimin ortaklarının yerli otomobilin konsept çiziminden oluşan tablo ile poz verdikleri fotoğraflar yer aldı.


Fotoğraf karelerinde TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, İnan Kıraç, Tuncay Özilhan, Ahmet Akça ve Talip Öztürk görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.