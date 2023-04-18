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Togg'un ilk mağazası açıldı

Yaklaşık iki haftadır süren çalışmaların sonucunda hazır hale getirilen Togg’un Zeytinburnu’ndaki deneyim ve teslimat noktası açıldı.

Yaklaşık iki haftadır süren çalışmaların sonucunda hazır hale getirilen Togg'un Zeytinburnu'ndaki deneyim ve teslimat noktası açıldı.



Yerli otomobil Togg'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı.



Çalışmalar sona erdi


Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce Togg'u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu'nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.



Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak.



Deneyim merkezleri


İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir


İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova


Bursa, Togg Gemlik Tesisi


Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan


Ankara, Çankaya


Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya



Togg mobil deneyim merkezleri


Antalya


Bursa, Togg Gemlik Tesisi


Bursa


İstanbul, Ümraniye


Kayseri, Kocasinan


Samsun, İlkadım



Togg Servis Noktaları


Adana, Yüreğir


Ankara, Çankaya


Ankara, Etimesgut


Antalya, Kepez


Antalya, Muratpaşa


Balıkesir, Bandırma


Bursa, Togg Gemlik Tesisi


Bursa, Nilüfer


Çorum, Merkez


Diyarbakır, Bağlar


Erzurum


Eskişehir, Odunpazarı


Gaziantep, Şehitkamil


İstanbul, Avcılar


İstanbul, Üsküdar


İstanbul, Zeytinburnu


İstanbul


İzmir, Bornova


İzmir, Çiğli


Kayseri


Kocaeli, Gebze


Samsun


Şanlıurfa, Haliliye


Trabzon, Ortahisar



Togg teslimat noktaları


Adana, Yüreğir


Ankara, Çankaya


Antalya, Kepez


Bursa, Togg Gemlik Tesisi


Diyarbakır, Bağlar


Erzurum


İstanbul, Zeytinburnu


İstanbul


İzmir, Bornova


Kayseri


Samsun

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