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Togg'un İstanbul servis ve teslimat noktasında hummalı çalışma

Yerli otomobilin Togg’u İstanbul’daki teslimat ve servis noktasında son hazırlıklar yapılıyor.

Yerli otomobilin Togg'u İstanbul'daki teslimat ve servis noktasında son hazırlıklar yapılıyor.



Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilk kez sahipleri tarafından yollara çıkmak için gün sayıyor. İstanbul'da Zeytinburnu'nda inşa edilen Togg'un teslimat noktasında hazırlıklar son sürat devam ediyor. İnşa ekibinin hummalı bir çalışma yürüttüğü teslimat ve servis noktasının en geç 15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.



Togg'un resmi internet sayfasında Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor.



Togg deneyim merkezleri


Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. İlerleyen süreçte aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak.



Deneyim merkezleri


İstanbul, Yedi Mavi, Zeytinburnu


İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir


İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova


Bursa, Togg Gemlik Tesisi


Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan


Ankara, Çankaya


Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya



Togg mobil deneyim merkezleri


Antalya


Bursa, Togg Gemlik Tesisi


Bursa


İstanbul, Ümraniye


Kayseri, Kocasinan


Samsun, İlkadım



Togg Servis Noktaları


Adana, Yüreğir


Ankara, Çankaya


Ankara, Etimesgut


Antalya, Kepez


Antalya, Muratpaşa


Balıkesir, Bandırma


Bursa, Togg Gemlik Tesisi


Bursa, Nilüfer


Çorum, Merkez


Diyarbakır, Bağlar


Erzurum


Eskişehir, Odunpazarı


Gaziantep, Şehitkamil


İstanbul, Avcılar


İstanbul, Üsküdar


İstanbul, Zeytinburnu


İstanbul


İzmir, Bornova


İzmir, Çiğli


Kayseri


Kocaeli, Gebze


Samsun


Şanlıurfa, Haliliye


Trabzon, Ortahisar



Togg teslimat noktaları


Adana, Yüreğir


Ankara, Çankaya


Antalya, Kepez


Bursa, Togg Gemlik Tesisi


Diyarbakır, Bağlar


Erzurum


İstanbul, Zeytinburnu


İstanbul


İzmir, Bornova


Kayseri


Samsun

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