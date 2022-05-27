TÖHOB Genel Kurulu Yapıldı, mevcut başkan Ercan Soydaş tekrar seçildi

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Olağan Genel kurulu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin de katıldığı genel kurul sonunda, tek liste ile yapılan oylamada mevcut başkan Ercan Soydaş yeniden seçildi.

İstanbul'da, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığını Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner yaptı. TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş ve İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık gelen katılımcıları karşıladı. Genel Kurula İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İBB meclisi üyesi Suat Sarı, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, Fethiye Şoförler Odası Başkanı Hayri Topçu, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Onur Orhon, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen delegeler katıldı.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili yaptığı konuşmada, Özel Halk Otobüsleri şirket ve kooperatifleri ile yeni bir sisteme geçildiğini belirterek, bu sistemin Özel Halk Otobüsleri esnafının kaliteli bir taşımacılık yapması için tüm Türkiye'de örnek olması gerektiğini belirtti. İBB Meclis Üyesi Suat Sarı da yaptığı konuşmada devletin toplu taşımaya destek vermesi gerektiğini söyledi.

Tek liste halinde yapılan yönetim ve denetim kurulları seçimlerinde mevcut Başkan Ercan Soydaş güven oyu alırken yenilenen yönetim ve kurulu listesi de yeni dönem için yetki aldı. Genel Kurul sonunda Başkan Ercan Soydaş desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti.