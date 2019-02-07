İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tohum Otizm Vakfı'ndan Sevgililer Günü'ne özel hediye alternatifi

Oyuncu Melis Kaygılaroğlu, Tohum Otizm Vakfı gönüllüsü olarak 10 Şubat Pazar günü Akbatı AVM’de sevenleriyle buluşacak.

Oyuncu Melis Kaygılaroğlu, Tohum Otizm Vakfı gönüllüsü olarak 10 Şubat Pazar günü Akbatı AVM'de sevenleriyle buluşacak.



Akbatı, bu yıl 9-10 Şubat tarihlerinde ‘Sevgi Emek İster' sloganı ile Tohum Otizm Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Pour La Bonte eğitmenleri eşliğinde bileklik tasarım atölye çalışması hayata geçiriyor. Sevgililer Günü'nde kendi tasarladıkları bileklikleri, rengarenk hediye kartları ve paketleriyle hediye vermek isteyenler 9-10 Şubat günlerinde saat 13.00 ile 17.00 arasında düzenlenen atölyelere katılabilecek.



Yapılan açıklamada; doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılık olan otizme dikkat çekmek ve Tohum Otizm Vakfı'nda okuyan otizmli çocukların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen atölyelere katılanlar farklı bir deneyim yaşayacaklar. Tohum Otizm Vakfı yararına yapacakları 1TL'lik bağışla anlamlı bir desteğe dönüşecek atölyelere katılım için Akbatı Danışma noktasından veya ilgili telefondan kayıt yaptırılabilir.



Atölyelerin yanı sıra oyuncu Melis Kaygılaroğlu da Tohum Otizm Vakfı gönüllüsü olarak kısa bir söyleşi ile 10 Şubat Pazar günü Akbatı AVM'de sevenleriyle buluşacak. Ayrıca atölye çalışmalarına katılmaya vakti olmayanlar için alanda Pour La Bonte satış standı da kurulacağı belirtildi. Dileyenler bileklikleri satın alarak da vakfa destek olabilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.