TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen konutlar, 24 Ağustos'ta açık artırmayla satışa sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geçtiğimiz günlerde İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi'nde inşa edilen toplam 185 konutu açık artırmayla satışa sunmuştu. Bu çerçevede TOKİ, vatandaşlara son bir fırsatta daha bulundu. Gaziosmanpaşa ‘da 9, Beyoğlu'nda 55 olan ve toplam da 64 daire, 24 Ağustos 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İsteyenler, yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek.

Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi'ndeki projede konut, dükkan, dini tesis ve 435 araçlık otopark bulunurken, birinci etabı 14 bin 959 metrekare alan üzerinde yükselen projede 168 konut ve 10 dükkan yer alıyor. Aynı zamanda bu projede 55 daire 2+1 ve 3+1 konutlar bulunuyor. Gaziosmanpaşa Sarıgöl ve Yenidoğan Mahallelerinde ise 796 konut, 13 dükkan, bin 39 araç kapasiteli otopark, yeşil alanlar ve sosyal donatılar yer alıyor.