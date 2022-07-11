TOKİ'den bayram tadında konut desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi'nde inşa edilen toplam 185 konutu açık artırmayla satışa sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da iki ilçedeki konutları açık artırmayla satışa sunacak. Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut, 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba tarihinde saat 10.30'da açık artırma yapılacak. İsteyenler yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek.

Açık artırmaya katılacak olanlardan Kemal Cenk İçten, “TOKİ'nin hem Gaziosmanpaşa'daki hem de Sütlüce'deki bu projesini yakın zamanda duydum. Gayet güzel, modern. Odalar konforlu, yaşam alanları güzel yapılmış. Ben de bir tane daire almaya karar verdim. 2-3 Ağustos'ta da ihaleye çıkacak. O açık artırmaya ben de katılacağım. Yüzde 50'si peşin, geri kalanı 120 ay vadeliymiş. Hoşuma gitti, şartları güzel. Almak istiyorum, niyetim var yani” şeklinde konuştu.

9 aydır evli olan ve eşi Gökmen Oruç ile dairelere bakmaya gelen Kübra Büşra Oruç, “Biz yeni evli olduğumuz için oturmak için bir ev planladık. Evleri de çok beğendik. İlandan görünce evleri gidip görelim dedik” dedi.

Eşi Gökmen Oruç ise, “Kendimiz şu an kirada oturuyoruz. Ömür boyu kirada oturmak istemiyoruz. Yüzde 50 peşinat, 120 ay vade desteği bize uygun geldi. Evi almak istiyoruz. Gaziosmanpaşa'daki konutları da gördük, lokasyon ve ailemize yakın olan yer olarak Gaziosmanpaşa'da önceliğimiz arasında. Eşimle fikir alışverişi yapıp karar vereceğiz” diye konuştu.

İmalat mühendisi olan Kaan Polat da, “Ankara'da oturuyorum fakat TOKİ'nin böyle güzel bir fırsat sağladığını gördüm. İstanbul'daki kuzenim vasıtasıyla böyle bir fırsattan haberim oldu. Yatırım amaçlı da olur ama ben alıp oturmayı da düşünüyorum, kesinlikle bu fırsat kaçmamalı. Evlerin hepsine baktım; güzel ve ferah” dedi.