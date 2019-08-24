Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ilk 11'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakatlıkları bulunan Isla ve Moses'in yerine Başakşehir maçında Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'e formayı verdi.

Süper Lig'in ilk haftasında 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. hafta da ise Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçına 5-0'lık Gazişehir galibiyetindeki kadrodan sadece 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, takımda sakatlıları bulunan Isla ve Moses'ın yokluğunda formayı Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'ye verdi. Jailson-Zanka savunma tandemini bozmayan Yanal, Isla'nın yokluğunda sağbeke Ozan Tufan'ı çekti. Tolga Ciğerci'yi ön liberoda görevlendiren Yanal, Moses'ın yokluğunda ise Deniz Türüç'ü sağ kanatta oynattı.