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Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.


Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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