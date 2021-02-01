Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."