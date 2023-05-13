Tolga Gürsoy: "Türkiye'nin dev yapıları hayal gücünün sınırlarını zorluyor"

İç mimar Tolga Gürsoy, hazırladığı belgeselde teknoloji, tasarım ve mühendisliğiyle hayranlık uyandıran Türkiye'nin dev yapılarını mercek altına alıyor. Gürsoy, “Ülkeye güç katan projeler” dediği köprü, havalimanı, baraj, metro gibi yapıları Türkiye'nin Dev Yapıları belgeseliyle TRT ekranlarında seyirciyle buluşturuyor.

Mesleğine 2019 yılında ortağı iç mimar Ahmet Yalçın ile birlikte kurduğu İç Mekan Tasarımı ve Mimarlık A.Ş. ile devam eden iç mimar Tolga Gürsoy, bir süredir “Türkiye'nin Dev Yapıları” adlı belgeselle televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Miray Yapım'ın, yönetmenliğini Emre Akgül ve Özkan Altun'un üstlendiği projenin sunuculuğunu yapan Tolga Gürsoy, bu projenin çekim sürecinin kariyeri açısından heyecan verici bir yolculuk olduğunu söylüyor.

Ülkeye güç katan projeler

Belgeselde teknoloji, tasarım ve mühendisliğiyle hayranlık uyandıran Türkiye'nin dev yapılarını mercek altına aldıklarını ifade eden Tolga Gürsoy, “1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Avrasya Tüneli, Yusufeli Barajı, Ankara Şehir Hastanesi, Gayrettepe Havalimanı Metrosu gibi ülkeye güç katan projeleri inceliyor, derinlemesine bir araştırmayla perde arkasında harcanan emeği ekrana taşıyoruz. Geleceğin teknolojisi olarak gösterilen bu projelerin nasıl inşa edildiğini, tamamlanmaları için hangi zorlukların aşıldığını ve ortaya konan vizyonun neleri değiştirdiğini Türkiye'nin önde gelen mühendisleriyle birlikte anlatıyoruz” dedi.

"Gizemli bir yolculuk bizimki"

Belgeselin çekimlerine geçen yıl başladıklarını söyleyen Gürsoy, yaşadığı deneyimin sevincini paylaşarak, "İnanılmaz keyif aldığım bir proje bu. İncelediğimiz tüm bu yapılar bende hayranlık uyandırıyor. Yorucu ama bir o kadar da heyecan verici ve de gizemli bir yolculuk bizimkisi. Bir iç mimar olarak yapıların mühendisliğini incelemek, fikir sahibi olmak ve ekran başındaki izleyenlere anlatmak müthiş bir deneyim. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, zirve noktası diyebileceğim bu mühendislik harikaları, bizim kadar izleyicinin de dikkatini çekiyor. Belgeselimizin her bölümü büyük ilgiyle izleniyor, yeni bölümler merakla bekleniyor" diye konuştu.