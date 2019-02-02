Tolgay Arslan Göztepe maçında ne yaptı?

Fenerbahçe forması ile dün ilk kez Göztepe maçında tanışan Tolgay Arslan, 26 dakika sahada kaldı ve yüzde 89'luk başarılı pas oranıyla mücadele etti.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin son günden Beşiktaş'tan renklerine bağladığı Tolgay Arslan, dün Göztepe maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mücadelenin 64. dakikasında Benzia'nin yerine oyuna dahil olan Tolgay, 26 dakika sahada kaldı. Süre aldığı dakikalarda 39 kez topla buluşan Tolgay, yüzde 87.9 başarılı pas oranıyla oynadı. Girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazanan tecrübeli oyuncunu ceza sahası dışından yaptığı bir şut denemesi de çerçeveyi tutturamadı.