İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tolgay Arslan, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Tolgay Arslan’ı kadrosuna kattığı resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığı resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Tolgay ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Beşiktaş'ta kadro dışı kalan başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan resmen Fenerbahçe'de. Sarı-lacivertliler, resmi intetnet sitesinden yaptığı açıklama ile Tolgay'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere sözleşme imzaladı.


Tolgay Arslan kariyerinde Hamburg, Alemannia Aachen ve Beşiktaş formaları giydi. 16 Ağustos 1990 Almanya doğumlu olan Tolgay orta sahada görev yapıyor. Başarılı futbolcu Beşiktaş ile 131 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar ile bu sezon 8 lig, 8 de UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.


Fenerbahçe, ayrıca Tolgay Arslan'ın transferini sosyal medya hesabından ilginç bir video ile duyurdu. Videoda takıma katılan Tolgay'ın mesaj gruba eklenmesi konu alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.