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Tolgay ilk kez sahada

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolgay Ali Arslan, Göztepe maçının 64.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Ali Arslan, Göztepe maçının 64. dakikasında Benzia'nın yerine dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk kez Kadıköy'e ayak bastı.


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan yeni transferi Tolgay Ali Arslan ilk kez Kadıköy'e ayak bastı. Müsabakanın 64. dakikasında Benzia'nın yerine dahil olan tecrübeli futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar destek tezahüratlarında bulundu.


Maç içerisindeki etkili paslarıyla dikkat çeken Tolgay, taraftar ve teknik heyetin takdirini topladı.

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