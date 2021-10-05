Tolunay Kafkas: “Almanya'dan önemli birkaç oyuncuyu getirmek istiyoruz”

UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takım'da Teknik Direktör Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu. Almanya'dan birkaç oyuncuyu kazandırmak için çalıştıklarını söyleyen Kafkas, 21 yaş altı oyuncuların ligde süre almadığı için gelişiminin zor olduğunu ifade etti.

UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takım'da, Teknik Direktör Tolunay Kafkas, akşam yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ümit Milli Takım'da yapılanları anlatmak istediklerini söyleyen Tolunay Kafkas, “Burada neler oluyor, neler yapmaya çalışıyoruz, bunları anlatmak istiyoruz. Bir binanın temelini atmaya çalışıyoruz. Pres, ofansif geçiş ve savunma arkasına nasıl geçeceğimize çalışıyoruz. Rakibin birinci bölgesinde dripling, dönüşler ve şut gibi birçok parametrede takım çok iyi durumda. Daha eksiklerimiz var, bunu da tamamlamak istiyoruz. Burayı bir eğitim yeri olarak düşünmek lazım. Teknik ve taktikten ziyade, zihinsel gelişim, Almanya'ya transfer olan Enis gibi oyuncuların ne gibi eksiklikleri olduğu yönünde çalışmalarımız var. Bizi mutlu eden bir durum var, Berat, Halil, İbrahim, kaleci Altay gibi birçok önemli ismi A Milli Takım'a verdik. Yine buradan birçok oyuncuyu yukarıya vereceğiz. Yine bir Kazakistan maçı var. Gidiş-gelişi zor olan bir deplasman ama bunlar önemli değil. Oyunu geliştirmek için de büyük bir fırsat. Bu bağlamda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Burayı gelişim yeri olarak görmek önemli”

A Milli Takım'la entegre şekilde çalıştıklarını ifade eden Tolunay Kafkas, “Daha önce Şenol hocayla entegre şekilde çalışıyorduk. Şimdi Stefan Kuntz'la fikir alışverişi yaptık. Almanya U21 Takımı'nı çalıştırması ve buraya bakış açısı bizim için olumlu. Bu bizim için önemli. Bizim bazı problemlerimiz var, bunlardan çok bahsetmek istemiyorum ama bunun altını çizmek istiyorum, Türkiye'de genç oyuncu gelişimi çok sıkıntılı durumda. 21 yaş altındaki oyuncular ligde süre almadığı için buralarda sıkıntı yaşıyoruz. Burayı gelişim yeri olarak görmek çok önemli. Yeni bir grup, çok iyi bir grup ama bir sonraki grup daha iyi olacak. Almanya'dan da birkaç önemli oyuncuyla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle bir tanesiyle ilgili. Umarım son anda bir aksilik olmaz ve onu da yanımıza almak istiyoruz” diye konuştu.