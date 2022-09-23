Tolunay Kafkas: "Bizim derdimiz herkesi milli takıma kazandırmak"

Ümit Milli Futbol Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir ile ilgili yaptığı açıklamada, "Benim kendi adıma kötü niyetli açıklamalar değildi. Şu anda Dursun başkanın ve federasyon başkanımızın arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiç kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil, herkesi milli takıma kazandırmak" dedi.

Ümit Milli Futbol Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların iyi gittiğini söyleyen Kafkas, "Hazırlıklar iyi geçiyor. Geçen seneden kalan yaşı küçük oyuncularla oynamak zorunda kalmıştık. Geçen seneden 7-8 kişi ve yeni oluşacak grup için eklenen arkadaşlarımız var. Özellikle bu 1 hafta içerisinde oyun felsefemizi; pres, geçiş, önlem alma gibi konular üzerinde yoğunlaşarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Maçta 3'lü oynamayı düşünüyoruz. Aslında saha dizilişleri önemli değil ama oyun felsefesi anlamında biraz sistemsiz oynamaya devam etmeye çalışıyoruz. Bunun da bir sürü açılımları ve parametreleri var. Bir hafta içerisinde sığdırabildiğimiz her konu başlığını antrenmanlarda yapmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ümit Milli Takım'ın çok önemli bir yer olduğunu söyleyen Tolunay Kafkas, "Özellikle de bir geçiş yeri. Bu Ravil ile birlikte tam sayıyı bilmiyorum ama 13-14 oyuncu benim dönemimde A Milli Takıma yükselme başarısı gösterdi. Bu da benim için gurur kaynağı. Çok da mutlu oluyoruz. Özellikle A Milli Takımı havuzunu genişletmek, hem de rekabet ortamını orada daha fazla arttırmak, belli pozisyonlarda oyuncu sayısının fazla olması bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesi" diye konuştu.

"Almanya ile oynayacaktık ama bazı nedenlerden dolayı iptal oldu"

Hazırlık maçını aslında Almanya ile oynayacaklarını ama bazı nedenlerden dolayı iptal olduğunu söyleyen Kafkas, "Apar topar Gürcistan ile oynamayı kabul ettik. 2 yaş büyüklerle oynayacaklar. Aslına biz kendi yaş grubumuzdakilerle oynamak istiyoruz. Burada kritik oyuncular var. Arda gibi, Kenan gibi 2005 doğumlu oyuncular var. Çok fazla bir yaş baremi var, 5 yaş var. Biraz yaşımız küçük olması, onların büyük olması istemediğimiz bir durum ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir ile ilgili de konuşan Tolunay Kafkas, "Onunla ilgili açıklamaları yaptık. Benim kendi adıma kötü niyetli açıklamalar değildi. Şu anda Dursun başkanın ve federasyon başkanımızın arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiç kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil, herkesi milli takıma kazandırmak. Eğer bunun bir prosedürü varsa onu federasyon başkanımız, yönetim kurulumuzu ve Galatasaray Spor Kulübü çözer" ifadelerini kullandı.