Tomas Brecka, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Çekya takımı Jablonec’te forma giyen Tomas Brecka’yı 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, Çekya takımı Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.
Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, yeni stoperini buldu. Lacivert-beyazlılar, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Çekyalı futbolcu Tomas Brecka'yı renklerine bağladı. 25 yaşındaki oyuncu, kendisini 3 buçuk yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı.
Brecka, bu sezon Jablonec'te forma giydiği 22 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.