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Tomas Brecka, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Çekya takımı Jablonec’te forma giyen Tomas Brecka’yı 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Çekya takımı Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı 3 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.


Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, yeni stoperini buldu. Lacivert-beyazlılar, Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen Çekyalı futbolcu Tomas Brecka'yı renklerine bağladı. 25 yaşındaki oyuncu, kendisini 3 buçuk yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı.


Brecka, bu sezon Jablonec'te forma giydiği 22 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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