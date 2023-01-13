Tomas Van den Spiegel: “EuroLeague, Avrupa seviyesinde basketbolu öldürüyor”

'Avrupa Futbol Ekosistemini ve Geleneğini Savunmak' adlı panelde konuşan ULEB Başkanı Tomas Van den Spiegel, EuroLeague'in Avrupa seviyesinde basketbolu öldürdüğünü söyledi.

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) Başkanı Tomas Van den Spiegel, İspanya La Liga tarafından Brüksel'de düzenlenen 'Spor ve Vatandaşlık' adlı etkinliğe katıldı. 'Avrupa Futbol Ekosistemini ve Geleneğini Savunmak' isimli panelde konuşan ULEB Başkanı, EuroLeague'in, Avrupa seviyesinde basketbolu öldürdüğünü söyledi.

EuroLeague ve FIBA'nın entegrasyonu için Avrupa kulüp müsabakaları modelinde bir değişiklik yapılmasından yana olduğunu aktaran Van den Spiegel, “Buna bir son vermemiz gerekiyor. Entegre modele geri dönmeliyiz çünkü EuroLeague, Avrupa seviyesinde basketbolu öldürüyor ve hiçbir yere gitmiyor. Bu çok sert ama gerçek bir sonuç, bunu bitirmemiz gerekiyor. EuroLeague ulusal liglerimizi, köklerimizi ve yatırımlarımızı öldürüyor. EuroLeague'i kontrol eden yapı olan EuroLeague Ticari Varlıkları (ECA) ile 2020'den beri ihtilaf halindeyiz. Ticari haklar konusunda EuroLeague ile rekabet etmek zorundayız çünkü aynı pastayı paylaşıyoruz. Rekabet etmek zor çünkü kendi çıkarları için yerel müsabakaları EuroLeague'e uygun hale getiren kulüpler var” diye konuştu.

Spiegel, ayrıca futboldaki Süper Lig girişimine katılan kulüplerin cezalandırılmasının mümkün olacağı konusunda kendisini UEFA ve FIFA lehine konumlandıran AB Başsavcısı'nın son kararına katıldığını belirtti.