İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tombalada kaybeden adam kaçak kumarhaneyi ihbar etti

Esenyurt’ta kaçak bir kumarhanede tombala oynarken, parasını kaybeden adamın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken yakaladı.

Esenyurt'ta kaçak bir kumarhanede tombala oynarken, parasını kaybeden adamın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken yakaladı. Toplam 56 bin TL para kesilirken, iş yeri de mühürlenerek kapatıldı. İhbarı yapan kişiye de ceza kesildi.


Esenyurt Saadetdere Mahallesinde kumar oynatılan bir depoya gelen bir şahıs, yaklaşık 10 bin TL kaybetmesi üzerine, kumarhaneyi polis ekiplerine ihbar etti. İhbarı değerlendiren Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken, yakaladı. Yapılan incelemelerde 3 adet tüplü televizyon, bir adet projektör, tombala makinası ve oyun kartları ele geçirildi. Aynı zamanda kumarda parasını kaybedip depoyu ihbar eden A.T de cezadan kaçamadı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.