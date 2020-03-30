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Topçular Seferağa Sanayi Sitesi temizlenip dezenfekte edildi

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi’nde bulunan Seferağa Sanayi Sitesi’ni temizleyerek dezenfekte ettiler.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi'nde bulunan Seferağa Sanayi Sitesi'ni temizleyerek dezenfekte ettiler.


Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarda Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 20 kişilik dezenfeksiyon ekibi, sitenin merdivenlerini, tuvaletlerini, koridorlarını, açık bulunan dükkanları, site içindeki ortak alanları dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 3 sulama tankeri, 1 konteyner dezenfekte aracı, 2 süpürge aracı ve 1 çöp kamyonu aracı ile başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında sitenin tüm sokaklarını tazyikli su ve özel solüsyonlarla yıkayıp dezenfekte etti. Sitede bulunan çöp konteynerleri de ekiplerce yıkanıp, konteyner dezenfekte aracı tarafından dezenfekte edildi. Eyüpsultan Belediyesinin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının hiç ara verilmeden her gün devam edeceği öğrenildi.

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