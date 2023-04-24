Topkapı Sarayının 5 bölümü ziyaretçilere açıldı

Mili Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da açılışı gerçekleştirilen 5 bölümü bugün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılan bölümler hakkında bilgiler veren Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "2 bin parçadan fazla taşınabilir tarihi eseri ziyaretçilerle buluşturmuş oluyoruz" dedi.

Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Milli Saraylar'a devriyle hız kazanan restorasyon çalışmaları neticesinde 2014 yılından beri kapalı olan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. Açılışı gerçekleştirilen 5 bölüm bugün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Topkapı Sarayı'nda 2014 yılından beri kapalı olan Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu yeniden ziyarete açıldı. Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu ile 4. avluda bulunan Saray'ın son yapısı Mecidiye Köşkü de 165 yıl sonra tarihinde ilk defa ziyaretçiyle buluştu. Güvenlik, iklimlendirme ve sergileme ekipmanları yenilenen Topkapı Sarayı'nda ziyaret edilebilen alana 2 bin 150 metrekare daha eklendi. Bu alanlarda oluşturulan yerlerde sergilenen eser sayısı 290'dan bin 919'a çıkarıldı. 2014 yılında Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu tarafına bakan yamacındaki kayma ve yapıda tespit edilen çatlaklarla gündeme gelen Fatih Köşkü'nün kubbelerine 1940'lı yıllarda eklenen betonlar kaldırıldı. Zemindeki kayma durduruldu, Köşk çevresine istinat duvarı inşa edildi. Bölgeye, muhtemel sismik hareketleri 24 saat takip eden aletsel gözlem cihazları yerleştirildi.

"Kubbelerden kaldırılan bin 500 ton beton yükünü de ifade etmemiz gerekir"

Kubbelerden beton yükünün kaldırıldığını söyleyen Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Burası arkamızda bulunan deniz tarafı olan yerde 40 metrelik eğimli bir kotla denize inen bahsettiğiniz yerde yaşanan sıkıntılar orada yaşandı. Bugün itibariyle ifade edebiliriz ki bu sıkıntılar geride kaldı. Burada 3 katmanlı bir zemin güçlendirme, ardından binanın güçlendirme çalışmaları yapıldı. Bu noktada kubbelerden kaldırılan bin 500 ton beton yükünü de ifade etmemiz gerekir. Çünkü, bunun binanın statiği üstünde ciddi anlamda etkileri olduğu tespit edilmişti. Yapılan bu çalışmalarla Fatih Köşkü'nün eğim durumu, statik durumu izlenebiliyor. Şunu ifade edebiliriz ki bu sıkıntıları geride bırakmış durumda" dedi.

"2 bin parçadan fazla taşınabilir tarihi eseri ziyaretçilerle buluşturmuş oluyoruz"

2 binden fazla eserin sergilendiğini söyleyen Yıldız, "Bugünde tarihinde olduğu gibi yoğun bir ziyaretçi trafiğine ev sahipliği yapıyor. Hazine koğuşunda biz bugün bin 100 parçaya yakın tarihi eseri sergiliyoruz. Bununla beraber diğer açılan mekânlarımızda hazine ve seferli koğuşunda, mukaddes emanetlerde açılan 4 bölümle beraber Mecidiye Köşkü'nü de eklediğimiz zaman 2 bin parçadan fazla taşınabilir tarihi eseri ziyaretçilerle buluşturmuş oluyoruz" şeklinde konuştu.