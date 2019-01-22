BKM verilerine göre Türkiye'de toplam kartlı ödemeler 2018 yılında yüzde 21 büyüdü. Kredi kartıyla yapılan ödemeler yüzde 18, banka kartıyla yapılan ödemeler de yüzde 38 arttı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2018 yılında ödemeler dünyasında yaşanan gelişmeleri BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko'nun evsahipliğinde düzenlenen toplantıyla değerlendirdi. Açıklanan verilere göre, toplam kartlı ödemeler 2018'de yüzde 21 büyürken; kredi kartıyla yapılan ödemeler yüzde 18, banka kartıyla yapılan ödemeler ise yüzde 38 arttı. Banka kartlarında 2018 yılı itibariyle her 5 işlemden 3'ü alışveriş olarak gerçekleşirken, alışverişte banka kartı kullanımı tercih edildi.

Her 3 kartlı ödemeden 1'i banka kartıyla yapıldı.

Türkiye'de kartlı ödemeler ve nakitsiz ödemeler hedefine yönelik çalışmalar konusunda 2018 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendiren BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko her 3 kartlı ödemeden 1'inin banka kartıyla yapıldığını belirtti.

Toplam kart adedi 213 milyona ulaştı

Geçen yıl kredi kartı sayısının yüzde 6, banka kartı sayısının ise yüzde 11 artış gösterdiğini ifade eden Canko, "2018 yılında kredi kartı adedi 66,3 milyona, banka kartı adedi ise 146,4 milyona ulaştı. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 213 milyon olarak gerçekleşti" dedi.

2018'de daha çok seyahat edildi

2018 yılında en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörlere ilişkin bilgi veren Dr. Soner Canko, şunları söyledi: "2018 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi hava yolları sektörü kartlı ödemelerde yüzde 44 oranla en fazla artış gösteren sektör oldu. Bu sektörü yüzde 29'luk artış ile restoran ödemeleri takip ederken, bu sektörü de yüzde 28'lik artışta kartlı ödeme tutarıyla konaklama sektörü ve sağlık-kozmetik ürünleri ve yüzde 27'lik artış ile akaryakıt istasyonları sektörü izledi".

İnternetten ödemeler yükselişte

İnternetten yapılan kartlı ödemelere de değinen Dr. Soner Canko, "Banka kartlarının internette kullanımı hızla yaygınlaşırken, internetten alışveriş deneyimi yaşayan kişi sayısının da her geçen gün arttığını söyleyebiliriz” dedi.

2017 yılında 99 milyar TL olarak gerçekleşen online ödemelerin 2018'de yüzde 40 arttığını ve 139 milyar TL'ye yükseldiğini söyleyen Canko, genç nüfusun ve dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payının ise yüzde 16'yı geçtiğini söyledi.

Yabancı harcamalarında rekor yılı: Her bir turist 2 bin 600 TL kartlı ödeme yaptı

Öte yandan; geçen yıl kartlı ödemelerle yapılan yabancı harcamalarında rekor kırıldığını ifade eden Canko, şöyle konuştu: "BKM verilerine göre 2018 yılında yabancı kartlarla ülkemizde yapılan alışverişler geçen yılın 2 katına çıkarken, yurt içinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı ise rekor oranla yüzde 5'i geçti. 13 Ağustos 2018, yabancı kartlarla Türkiye'de 281 milyon TL ile en fazla ödeme yapılan gün oldu. 1 yılda 17 milyon farklı yabancı kartla, kart başına 2 bin 600 TL ödeme gerçekleşti".

Temassız işlemler 2,5 kat arttı

2017 yılında 42 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2018 yılında yüzde 40 artarak 58 milyon adede yükseldiğini ifade eden Dr. Soner Canko, 2018'de Türkiye'deki temassız özellikli terminal adedinin 1 milyon adedi geçtiğini belirtti.

Temassız özellikli terminal adedinin toplam terminal adedi içindeki payının ise yüzde 52 olduğunu söyleyen Canko, sözlerine şöyle devam etti: "2015 yılında temassız özellikli terminal adedi sadece 300 bin adetti. Şimdi bu rakam 1 milyon adedi geçti. Yani 2015'ten bugüne temassız kabul noktasının 4 katına çıktığını söyleyebiliriz. Artık her 2 kart kabul noktasından 1'i temassızı destekliyor".

Kullanıcıların daha yüksek tutarlı işlemlerde de temassız ödeme yapmayı güvenle tercih ettiklerinin altını çizen Canko, 2018 yılında temassız ödeme adedinin 2017'ye kıyasla 2,5 katına çıktığını ifade etti.

Temassız ödemeyi tercih edenlerin, etmeyenlere göre daha sadık kart kullanıcıları olduklarının görüldüğünü de sözlerine ekleyen Canko, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kullanıcılar kartlı ödemeleri yüzde 32 daha fazla tercih ediyor. Temassız işlemler 2017 yılında 88 milyon adet gerçekleşirken, 2018 yılında bu rakam 2,5 kat artarak 213 milyon adede ulaştı. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı 2017'de 26 TL iken 2018'de 31 TL'ye yükseldi. Temassız ödeme adedi ise 2015 yılının 7 katına çıktı. Temassız ödeme rekoru 31 Aralık'ta 700 bin farklı kartla yapılan 1 milyon adet işlemle kırıldı. Aylık temassız işlem adedi 25 milyona ulaşırken, her 6 karttan 1'i temassız ödemelerde kullanıldı".