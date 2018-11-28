Toplatılan teff tohumlu çaylar sahte çıktı

Üretici firmanın CEO'su Erdi Taşçı, toplatılan çayların kendi markalarının taklidi olarak piyasaya sürüldüğünü söyledi. Söz konusu çayların ihbarını da kendilerinin yaptığını aktaran Taşçı, canlı test ile iki çay arasındaki farkları gösterdi. Taşçı ayrıca orijinal teff tohumlu çayın üretim alanının kapılarını da kameralara açarak görüntü alınmasını sağladı.

Geçtiğimiz günlerde ünlülerin özellikle sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı teff tohumlu çay hakkında ‘toplatılmaya başlandı' şeklinde haberler gündeme gelmişti. Söz konusu çayların içerisinde kanser yapıcı sibutramin maddesini barındırdığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı genellikle internet üzerinden satılan çayın satışını yasaklamıştı. Olayın aslı, günler sonrasında gündeme yansıdı. Kanser yapıcı maddeyle tüketiciyi tehdit eden sahte çayların aslında bir taklit olduğu gün yüzüne çıktı. Orijinal teff tohumlu çayın üretici firması olan Sahe Grup'un CEO'su Erdi Taşçı, konuyla ilgili bilgi verdi. Taşçı, iki çay arasındaki farkları da yapılan canlı test ile gözler önüne serdi.

“Asıl teff tohumlu çay bizim ürettiğimiz”

Kendilerinin üretimi olan orijinal teff tohumlu çayın ambalajı dahil taklit edilerek pazarlandığını sözlerine ekleyen Taşçı, bu konuda şikayetlerini adli makamlara da yaptıklarını kaydetti. Taşçı, piyasadan toplatılan sahte teff tohumlu çayın kendilerine ait olmadığını orijinal çayın üretildiği tesisin halen çalışmaya devam ettiğini belirtti.

“Şikayeti biz yaptık”

Teff Life Slim markası altında üretim yaptıklarından bahseden Taşçı, bahsi geçen sahte çayların ihbarını da yine kendilerinin resmi makamlara ulaştırdıklarını kaydederek, “Bizim söz konusu sahte ürünlerle yaptığımız şikayet üzerine belli noktalara baskınlar yapıldı ve taklit olarak üretilen ürünler toplatıldı. Bu ürünlerde zararlı bazı kimyasal maddeler saptandı. Bizim yaptığımız ihbar üzerine yapılan operasyonlarda sahte ürünler toplatılıyor gibi değil. Bizim ürünümüz toplatılıyormuş gibi anlaşıldı. Bu haber yanlıştır” diye konuştu.

“Dün olduğu gibi bugün de sahte ürünlerin karşısında olacağız”

Teff Life Slim'in marka patentine de sahip olduklarını belgelerle gösteren Taşçı, “Teff tohumlu çayın ilk ve tek resmi üreticisi biziz ve üretime devam ediyoruz. Ürünümüz tamamen bitkiseldir ve hiçbir şekilde kimyasal madde yoktur. Üretime devam etmekteyiz. Dün olduğu gibi bugün de sahte ürünlerin karşısında olacağız. Bu ürünlere yönelik şikayetleri savcılığa ve bakanlıklara ihbar edeceğiz. Orijinal teff tohumlu çaya sahip olmak isteyenler ecza depolarıyla çalışan eczanelerden ve seçkin aktarlardan ve resmi internet sitesinden alabilirler. Bunun dışında alınan ürünlerde kutunun birebir taklidi yapıldığı kullanıcılar sahte ürüne sahip olabilir. Teff Life Slim Teff tohumlu çatı tüketiciler rahatlıkla kullanabilirler” ifadelerini kullandı.

“Sibutramin kullanımı yasaklı bir madde”

Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fevzi Akdemir ise konuyu uzman görüşü ile ele aldı. Sahte çaylarda tespit edilen sibutramin maddesinin yasaklı olduğunu vurgulayarak, “Bir çok sisteme ait yan etkileri bulunduğu için kullanımı yasaklı bir madde. Burada asıl kullanmamız gereken ürünlerde bu sibutramin maddesinin bulunmaması gerekiyor. Bunun için de zayıflamak için alacağımız ürünü araştıralım. Bakanlıktan onayları var mı diye inceleyelim. Halkımızın çok dikkatli olası gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Fevzi Akdemir, tüketicilerin bu ürünleri eczanelerden tedarik etmesi gerektiğini söyleyerek, bu tarz taklit ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Sibutramin maddesinin bir çok yan etkisinin saptandığını anlatan Akdemir, maddenin nedeniyle kullanıcılarda manik atakların gözlenebileceğini, kalp ve karaciğer yetmezliğini tetiklediğini aktardı.

Zayıflama amaçlı olarak teff tohumlu çayı kullanan Fatih Özdemir ve Ceylan Dost, üründen memnun olduklarını ve iyi sonuçlar elde ettiklerini belirttiler.