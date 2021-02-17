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Toplu taşımada kar yoğunluğu

İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırırken birçok vatandaş toplu taşıma araçlarına yöneldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırırken birçok vatandaş toplu taşıma araçlarına yöneldi. Duraklarda oluşan yoğunluk ise kameralara yansıdı.


İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kenti beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Birçok vatandaş kar nedeniyle özel araçları yerine toplu taşıma araçlarına yöneldi. Cevizlibağ'da duraklarda oluşan yoğunluk ise kameralara yansıdı.

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