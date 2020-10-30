Toplu taşımalara korona virüs denetimi

Beşiktaş'da toplu taşıma ve ticari taksilere yönelik maske, sosyal mesafe ve fazla yolcu denetimi yapıldı.

Korona virüs vak'a sayısının artışıyla birlikte toplu taşıma araçlarında denetim sıklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'da toplu taşıma araçlarını korona virüs önlemleri kapsamında denetim yaptı. Maske, sosyal mesafe ve yolcu denetimi yapan ekipler, yolculara hem de sürücülere kurallara uyarılarda bulundu.