Özcan Özgül, “Toplumsal sağlık için AVM'lerde doğru dezenfektasyon çok önemli” dedi.

Ülkemizde başlatılan kontrollü normalleşme süreci çerçevesinde, sınırlı kapasitelerle açılan AVM'ler geçtiğimiz günlerde ziyaretçilerle buluştu. Dr. Özcan Özgül, sosyal mesafeyi koruma şartı öngörülerek ve Sağlık Bakanlığı yönergeleriyle doğru orantılı olarak toplumsal sağlığı tehdit edici unsurlara karşı önlem alınan Avm'lerde doğru dezenfektenin nasıl yapılacağına dair bilgi verdi. Dr. Özgül “Günümüzde kişisel ve çevresel biyo güvenlik çok önemli hale gelmiştir. Yeni bir dünya düzenini ve bu kapsamda korunaklı yaşamsal alanlarımızı yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Bu yüzden hem kendimiz, hem de çevremiz için uygun antiseptikler, doğru sosyal mesafe ve diğer şartları tam ve hassasiyetle uygulamak büyük önem kazanıyor. Ülkemizde de, normalleşme süreci çerçevesinde, toplu kullanılan alanlar tekrar hayatımıza giriyorlar. Bu hafta itibariyle AVM'leri, kuaförleri yeniden kullanmaya başladık ve artık kişisel hijyen kadar, ortam hijyeni de önem kazanmakta. Hepimizin bildiği gibi Covid 19; ağız, burun, gözlerden ve açık yaralardan bulaşıyor. Kullanacağımız koruma amaçlı ürünlerin cilde temas edebilip edememesi çok önemli. Dezenfektan ifadesi genel anlamda cansız yüzeylerde dezenfeksiyon gerçekleştiren, antiseptik ifadesi ise insan vücuduna temas edebilen ve dezenfeksiyonu sağlayan ürünler için kullanılır. Hipokloröz etkin maddesi insan vücudu ile temas edebilmektedir. AVM'lerde ve kuaförlerde doğru dezenfektan kullanımı gittikçe daha büyük önem kazandığı bu dönemde AVM yönetimlerine çok iş düşüyor. Bundan sonra hayatımız eskisi gibi olmayacak. Hem çalışanları hem de ziyaretçileri korumak çok kıymetli. Biz hipokloröz içerikli çalışmalarımızı bazı AVM'lerde uygulamaya başladık” dedi.

“Kullanılan ürünlerde Sağlık Bakanlığı onayı şart”

Dr. Özgül dezenfektan kullanırken ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı olmasının öneminin altını çizerek, “Tercih edilen ürünlerin alev alma, parlama riski olmamalıdır, bakterileri ve özellikle de virüsleri öldürme gücü kanıtlanmış olmalıdır, cilde temasında bir engeli olmamalı, havadaki ve yüzeylerdeki mikroorganizmaları öldürebilmeli, tuvaletler gibi ıslak zemin içeren mekanlarda yüksek etkinlikle ve belki daha önemlisi yüksek güvenilirlik ile kullanılabilmelidirler. Etken maddenin Hipokloröz olmasını öneriyorum. Kaldı ki bu madde, insan vücudunda zaten var olan ve savaşçı hücrelerimiz tarafından üretilen bir maddedir. Çok özel yöntemler ile üretilmektedir ve Nötr pH'a sahiptir. Hipokloröz insan cildine değmesinde sorun olmayan bir sınıftadır. Toplu alanlar için ve kişisel kullanımda dezenfektan madde alırken bu konulara dikkat etmek ve içeriğini dikkatlice okumak büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.