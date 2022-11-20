Toprak Razgatlıoğlu dünya ikincisi oldu

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'da sezonu ikinci olarak tamamladı. 11 ülkede 36 yarışın koşulduğu 2022 Dünya Superbike'da Toprak Razgatlıoğlu, 529 puan toplayarak dünya ikincisi oldu.

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye'ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonu ikinci sırada tamamladı. 11 ülkede 36 yarışın koşulduğu 2022 Dünya Superbike'da Toprak Razgatlıoğlu, 529 puan toplayarak dünya ikincisi oldu.

Sezon boyunca 29 kez podyuma çıkmayı başaran Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak, 14 kez damalı bayrağı ilk sırada geçti. Dokuz kez ikincilik elde eden Toprak, altı kez podyumun son basamağında yer aldı. Red Bull sporcusu, Britanya ve Endonezya'daki yarışlarda üçte üç yapmayı başardı. Sezonu 601 puanla Alvara Bautista birinci olarak tamamlarken, 502 puan toplayan Jonathan Rea ise üçüncü oldu.