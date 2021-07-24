Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da podyumda

Hollanda'daki TT Assen Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koyan Razgatlıoğlu, yarışın bitimine iki tur kala yaşanan kaza sonrası kalkan kırmızı bayrak sebebiyle yarışı üçüncü tamamladı.

Türkiye'nin yetiştirdiği yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun beşinci durak noktasındaki ilk yarışta üçüncü oldu. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, bir önceki durak noktası İngiltere'deki iki yarışta da zafer kazanmıştı. Bugünkü yarıştan birkaç saat önce gerçekleşen Superpole seasında son virajda yerde kalan Razgatlıoğlu hemen kalkıp pit'e dönüş yaptı. Motosiklete müdahalenin hızlıca yapılmasının ardından yeniden piste çıkan Razgatlıoğlu, 1:34.028'lik dereceye imza atarak yarışa ikinci sırada başlama hakkı elde etti.

Yarışa ikinci cepten başlayan Razgatlıoğlu, yarış boyunca zirve takibini sürdürdü. Son dünya şampiyonu Rea ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine giren Pata Yamaha pilotu Razgatlıoğlu, farkı açmaya çalışan Rea'ya bu fırsatı tanımadı. Bitime 6 tur kala Razgatlıoğlu-Rea ikilisini takip eden Scott Redding, Razgatlıoğlu'nu geçerek ikinci sıraya yükseldi. Razgatlıoğlu, kaybettiği konumu geri almaya çalışsa da iki tur kala meydana gelen kaza sebebiyle yarış kırmızı bayrak altında tamamlandı.

Kırmızı bayrak ile durdurulan yarışı Jonathan Rea kazanırken, Toprak Razgatlıoğlu yarışı üçüncü tamamladı. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin beşinci durak noktasındaki ikinci yarış yarın saat 15.00'da gerçekleşecek.