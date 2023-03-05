Toprak Razgatlıoğlu'dan bir birincilik, bir podyum

Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Suberbike Şampiyonası'nın ikinci turunda, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sıralama yarışında birinci oldu, haftanın ikinci yarışında ise ikinci olarak podyumdaki yerini aldı.

İkinci bölümü Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, haftanın kısa sıralama yarışı Superpole'de rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk birinciliğini kazandı. Haftanın son yarışında en büyük rakipleri Alvaro Bautista ve Ruben Rinaldi ile yarışan Toprak, bitiş çizgisini ikinci sırada geçti. Pata Yamaha Prometeon takımı adına yarışan Toprak, kırmızı bayrakların sallandığı yarışta ikinciliğe yükselerek bu sezon 5. podyumuna çıktı. Mandalika'daki son yarış, pistte yaşanan kazalar nedeniyle bitime 14 tur kala durduruldu. Kırmızı ışıkların sönmesiyle birlikte yeni yarış başladı ve Razgatlıoğlu iyi bir başlangıç yaparak ikinci sırada yerini almayı başardı.

Yarışın ardından yarışı değerlendiren Razgatlıoğlu, "Son turda ekstra bir pozisyon daha kazandım. Çok zor bir yarış oldu. Hava şartları zorlayıcıydı, hava çok sıcaktı. Özellikle arka lastiklerim son bölüme doğru hava sıcaklığından dolayı erimişti. Birçok isim de istediği lastik ayarını bulamadı. Mutluyum, tekrar podyumdayız. Bir sonraki yarışta görüşürüz" ifadelerini kullandı.

WSBK, 21-23 Nisan tarihlerinde Assen'de gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.