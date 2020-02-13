‘Toprakla Yeşeren 40 Yıl' sergisi açıldı

Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim'in sergisi ‘Toprakla Yeşeren 40 Yıl' sanatseverlerle buluştu.

Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim'in 40 yıl boyunca yaptığı eserlerinin yer aldığı ‘Toprakla Yeşeren 40 Yıl' adlı sergi, Yeni Cami Hünkar Kasrı sanatseverlerle buluştu. Sergide hem Osmanlı hem de Selçuklu dönemine ait eserler yer alıyor. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda sanatsever katıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç serginin açılışında yaptığı açıklamada, “Sergide hem Osmanlı hem de Selçuklu dönemine ait eserler yer alıyor. Kültürümüze uygun eserleri burada bulabiliriz. Bütün İstanbulluları bu sergiye davet ediyorum. Böyle sergileri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Çalışmalarımda Osmanlı ve Selçuklu İslam sanatından eserler bulunuyor”

Seramik sanatçısı ve serginin sahibi Ahmet Nejat Birdevrim de, sergisinde 40 yılda yapmış olduğu çalışmaların olduğunu söyleyerek, “Çalışmalarımda Osmanlı ve Selçuklu İslam sanatından eserler bulunuyor. Yaklaşık 40 yıldır genellikle hat sanatlarında kullandığım bir sırrımı kullanıyorum. Turkuaz derinliği ve sonsuzluğu ifade eden bir renktir. Bu sırrımda da hep Allah kelamlarını eserlerimde anlatmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.