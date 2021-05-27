Tornacılıktan 75 ülkeye uzanan ihracat başarısı

Mim Mekanik Market ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mekanik Markt tedarikçi sıfatıyla müşterilerine aradıkları hızlı çözümleri sunan e-ticaret sitesi ile birçok alanda tüketicilerin çözüm ortağı oldu. Mekanik Markt e-ticaret sitesinde, makine teknolojisi, mekanik salmastra, pompa grupları, hırdavat ürünleri, profesyonel mutfak, kontrol ekipmanları, rulman grupları sanayi projeleri ve özel üretim ürünleriyle birlikte 320 binden fazla ürün çeşitliğine sahip kategori içeriklerinde satış yapılıyor.

İki yıl önce tanıştığı TurkishExporter'la 75 ülkeye ihracat yapan şirketin sahibi Deniz Gövenç, “TurkishExporter'a üye olmadan daha önce ihracat yapmadığımız için tedirginliklerimiz vardı fakat üye olduktan 10 gün sonra platformdaki taleplerden birisini doğru ve hızlı değerlendirmemiz ile Tunus'a gemi kompresörü ihracatı yaptık” dedi.

Her geçen gün ürün yelpazesini artıran ve iş akışını daha güçlü hale getiren e- ticaret sitesi Mekanik Markt ile yurt içinde her zaman tüketici firmalara hızlı cevap ve çözümler sunduklarını belirten Deniz Gövenç, yurt dışında da ayını başarıyı yakalamak istediklerini belirtti. Gövenç, “İhracatta başarıyı yakalamamızda katkıları olan TurkishExporter ile ilk ihracatımız olan Tunus'un ardından Nijerya, Irak, İran, Romanya, Yunanistan gibi birçok ülkeye ulaşarak ihracat yaptığımız ülke sayısını 7 ayda 75'e çıkardık. Hız kesmeden bu başarımıza başarı katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.