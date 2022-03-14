İhlas Haber Ajansı

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Torrent ilk derbisinde kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş karşısında çıktığı ilk derbisinden galip ayrıldı.


Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda Torrent de ilk derbisinden galip ayrılmış oldu.


Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, Beşiktaş derbisiyle birlikte 9 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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