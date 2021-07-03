‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanında sağlık kontrolden geçirildi

Brezilya'da teslim olan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilip yine havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesinin Ek Hizmet Binasına götürüldü.

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen Mehmet Aydın, ilk olarak Havalimanında sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanındaki Ek Hizmet Binasına götürüldü.