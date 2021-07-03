'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank'ın kurucusu firari Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi.

Kamuoyunda ‘Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu firari Mehmet Aydın, Brezilya'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından üç kişilik özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Polis ekipleri eşliğinde uçaktan indirilen Aydın, ilk olarak Havalimanı Adliyesine getirildi. Mehmet Aydın'ın buradaki işlemleri tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderilmesi bekleniyor.

Kırmızı bültenle aranıyordu

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından 1 Temmuz'da Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. Mehmet Aydın'ın 2018 yılında milyonlarca lirayla birlikte yurt dışına kaçması nedeniyle ve binlerce kişi mağdur olmuştu.