‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi

Türkiye'ye getirilen ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından uçaktan indirildiği anlar kameraya yansıdı.

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Mehmet Aydın, emniyet güçleri tarafından uçaktan indirilerek terminal binasına alındı. Mehmet Aydın'ın, polis ekipleri tarafından uçaktan indirildiği anlar kameraya yansıdı.