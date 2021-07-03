‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak İstanbulHavalimanı'na indi

Brezilya'da teslim olan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak saat 22.06'da İstanbulHavalimanı'na iniş yaptı.

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbulHavalimanı'na iniş yaptı.