'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Osman Naim Kaya adliyeye getirildi

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, Kartal'da Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan Osman Naim Kaya Türkiye'ye iadesinin kabul edilmesinin ardından Brezilya'dan havalanan tarifeli uçakla Cumartesi günü İstanbul'a getirildi. Buradan emniyete götürülen Kaya'nın ifadesi alındı. İfadesinde Mehmet Aydın'la sosyal medya üzerinden tanıştığını, Uruguay'a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptığını, komisyon adı altında Mehmet Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını söylediği öğrenildi. Kaya'nın suçlamaları kabul etmediği bilgisine ulaşılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kaya, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde sağlık kontrolüne getirilen Kaya, kontrolün ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.