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Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'ın 3 haftalık askerliği başladı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesinin Jeju adasındaki birliğine katıldı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesinin Jeju adasındaki birliğine katıldı.


Korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Güney Koreli yıldız futbolcusu Heung-min Son, ülkesine döndü ve askerlik eğitimini almayı seçti. 27 yaşındaki futbolcu, 3 haftalık askerlik görevi için ülkesi Güney Kore'deki birliğine katıldı. Koruyucu yüz maskesi takan başarılı futbolcu, Jeju adasının güneyindeki kampta üniformalı askerler tarafından karşılandı.


Heung-min Son, askerlik eğitimlerinde göz yaşartıcı gaz ile mücadele edecek, yaklaşık 30 kilometrelik arazi yürüyüşlerine çıkacak ve gerçek yangın tatbikatlarına katılacak.

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