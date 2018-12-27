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Tottenham'lı Heung-min Son, 5 maçı kaçıracak

İngiliz ekibi Tottenham’ın Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son, Asya Kupası sebebiyle 5 maçı kaçıracak.

İngiliz ekibi Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son, Asya Kupası sebebiyle 5 maçı kaçıracak.


İngiltere'de Tottenham forması giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, ülkesi adına Asya Kupası kadrosunda yer aldığı için 5 resmi müsabakayı kaçıracak. Güney Kore kadrosunda bulunan yıldız futbolcu milli formayla 72 maçta 23 gol kaydetti. Asya Kupası'nda 7 Ocak tarihinde ilk maçına Filipinler karşısında çıkacak olan Güney Kore'de Heung-min Son'un kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor.


26 yaşındaki futbolcunun Tottenham formasıyla kaçıracağı maçlar şöyle:



Fulham (Premier Lig)


Chelsea (Lig Kupası)


FA Cup 4. Tur Maçı


Watford (Premier Lig)


Newcastle (Premier Lig)

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