Dünyanın dört bir yanından bisiklet takımlarının katılacağı ve 21-24 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Tour of Antalya powered by AKRA 2019'a katılacak takımlar belli oldu.

Tour of Antalya powered by AKRA, Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından, Antalya Valiliği öncülüğünde ve AKRA - Barut Hotels ana sponsorluğunda ikinci kez düzenlenecek ve “Antalya'nın tarihi değerleri” teması ile “Adrenalin Antalya'da yükseliyor” sloganı ile gerçekleştirilecek Tour of Antalya tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, kamu kurumlarının yöneticileri, sponsor marka temsilcileri ve medya mensupları katıldı.

Tour of Antalya 2019'a özel izinle üç Pro-Kıta Takımı katılacak

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2019 takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı olarak yer alan ve 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tour of Antalya 2019'da 21 ülkeden üçü Pro-Kıta takımı olmak üzere 27 takım ve 162 sporcu mücadele edecek. UCI takviminde yer alan 2.2 kategori yarışlarında en fazla iki Pro-Kıta Takımı yarışsa da Tour of Antalya'ya tanınan özel hak sayesinde Antalyalılar üç Pro-Kıta Takımı'nı aynı anda izleme fırsatı bulacaklar.

Organizasyona katılacak takımların listesi ise şu şekilde:

Pro-Kıta Takımları: Corendon-Circus (Belçika), Nippo Vini Fantini Faizane (İtalya), Israel Cycling Academy (İsrail).

Kıta Takımları: Salcano Sakarya (Türkiye), Adria Mobil (Slovenya), Akros - Thömus (İsviçre), Bike Aid Germany (Almanya), CCC Development Team (Polonya), Kometa Cycling Team (İspanya), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Lviv Cycling Team (Ukrayna), Minsk Cycling Club (Belarus), Monkey Town - A Bloc CT (Hollanda), Tarteletto - Isorex (Belçika), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Team Wiggins Lecol (Büyük Britanya), Tirol KTM Cycling Team (Avusturya), Vino - Astana Motors (Kazakistan).

Milli Takımlar: Danimarka, Estonya, Letonya, Rusya.

Kulüp Takımları: Torku Şekerspor (Türkiye), Brisaspor (Türkiye), Fiberli Antalyaspor (Türkiye), Club De La Defense (Fransa), Team Named Rocket (İtalya).

Karaloğlu: “Tour of Antalya, turizm başkenti şehrimizin en değerli spor markalarından biri haline gelecek”

Tanıtım toplantısında Tour of Antalya'nın geçtiğimiz yıl çok iyi bir organizasyon ile hayata geçtiğini ifade eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Antalya ülkemizin en önemli, önde gelen şehir markalarımızdan bir tanesi. Bu markamızı daha da güçlü kılmak için bir yandan hedef pazarlarımız nezdinde tanıtım ve pazarlama çalışmalarımızı artırmaya devam ederken, bir yandan da hem yeni pazarlar oluşturuyor, hem de Antalya'mızın alt markalarını artırmaya, geliştirmeye, çeşitlendirme devam diyoruz. Tour of Antalya iyi bir başlangıç yapmış olan henüz çiçeği burnunda bir markamız. Dünyanın en çok bilinen turizm destinasyonlarından biri olan şehrimizi daha etkili bir cazibe merkezi kılma yolunda çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Antalya'ya yakışır bir organizasyonla gerçekleşmesini temenni ediyor, başta sponsorlarımız olmak üzere, emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. İlin valisi olarak, şehrimizden, yurt içinden ve dışından herkesi Tour of Antalya macerasını yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Türel: “Tour of Antalya öncesinde çok heyecanlıyım”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Tour of Antalya'nın bisiklet sporu ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşmasına destek olduğunu vurgulayarak, “Hem bisiklet seven hem de bisiklet yollarının çoğalması için yoğun çaba harcayan bir Belediye Başkanı olarak Tour of Antalya öncesinde çok heyecanlıyım. Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya gibi organizasyonları çok değerli buluyor ve destekliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın daha fazla bisiklet kullanması için de gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz. 28 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu projemizin sonuna geliyoruz. Artık şehrimizde yoğun şekilde bisiklet kullanılıyor. Tabii ki bu artışta Tour of Antalya powered by AKRA ve AKRA Gran Fondo Antalya gibi organizasyonların da etkisi oldu. Bu sebeple başta AKRA - Barut Hotels olmak üzere tüm sponsor markalara ve organizasyon görevlilerine teşekkür ediyoruz. Bu gibi uluslararası organizasyonlar, hem şehrimizin hem de ülkemizin, tarihi ve turistik değerlerini öne çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Barut: “Tour of Antalya, şehrimize ve halkımıza bir hediyemiz”

Antalya'yı bir bisiklet destinasyonu yapma hedefinden ayrılmadıklarını ve bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ise organizasyon ile ilgili şunları söyledi:

“AKRA - Barut Hotels olarak vizyon projemiz olan Tour of Antalya'nın ikinci yılında, başarımızı bir adım öteye taşımak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Tour of Antalya, bir anlamda AKRA - Barut Hotels olarak şehrimize ve halkımıza bir hediyemiz. Bu hediyemizi daha da başarılı kılmak adına önemli turizm şirketleri ile bir araya geldik ve güçlerimizi birleştirdik. Destek veren tüm kamu kuruluşları ve sponsorlara teşekkür ediyoruz. Bu katkılar sayesinde Antalya, bölgenin en önemli bisiklet destinasyonlarından biri haline gelecek.”

Küçükbakırcı: “Bisiklet, hayatın olmazsa olmaz olgularından biri”

Tour of Antalya powered by AKRA'nın Türk bisikleti çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise, “Bisiklet, hayatın olmazsa olmaz olgularından biri. Artık hayatlarının her anında bisiklet kullanan insanları görebiliyoruz. Bu durum, Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki bisiklet kullanımının artmasında Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya gibi organizasyonların sayısının artması da büyük öneme sahip. Biz de federasyon olarak özel organizasyonları destekliyoruz. Dünya genelinde bisiklet kullanıcılarına özel ayrıcalıklar tanındığını görüyoruz. Özel işletmeler, kafeler ve oteller, bisiklet kullanıcılarına pek çok ayrıcalık sunuyor. Türkiye'de de bu tip uygulamaların artmasını diliyoruz. Bu doğrultuda Tour of Antalya powered by AKRA ve AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'un hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Harika organizasyonlar gerçekleştirileceğine eminim” dedi.

“Organizasyona bu yıl 80 civarında takım başvuru”

Mayo renklerinin geçen yıl olduğu gibi magenta, sarı, turuncu ve yeşil olarak belirlendiğini ifade eden Tour of Antalya Genel Direktörü ve Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, organizasyona bu yıl 80 civarında takım başvuru yaptığını ve bu takımlardan 27'sini onayladıklarını söyledi. 21 ülkeden 27 takım ve 162 sporcunun yarışlara katılacağını belirten Güney, “Antalya'nın ve ülkemizin tanıtımına farklı bir açıdan da katkı yapabilmek için bu yılki temamızı ‘Antalya'nın tarihi değerleri' olarak belirledik. Ayrıca forma rengi seçimimizle de bu değerlere vurgu yaptık. AKRA - Barut Hotels sponsorluğunda olacak Genel Klasman forması, kurumsal rengimiz olan Magenta renkte olacak. Magenta forma, yarışın en güçlü sporcusu tarafından giyilecek. Tarihin, pedalların efendileri tarafından canlandırılacağı Antalya'nın Antik Kentleri forması ise yeşil renkte olacak. Bereketli toprakların yanı sıra tarihi ve kültürel zenginliğiyle çevredeki antik kentlere vurgu yapan ve AG Tohum'un sponsor olduğu yeşil forma antik kent farkındalığını arttırarak, benzerleri arasında da bir ilk olacak. En iyi sprinterlerin giyeceği sarı formaya ise Diana Travel sponsorluk yapacak. İnsanın içini ısıtan ve yaşamını aydınlatan Antalya güneşinden ilham alınarak üretilen sarı forma, sprint kapıları arasındaki mücadelenin en iyisi tarafından giyilecek. Corendon Airlines sponsorluğunda olacak turuncu forma ise Antalya'nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesini hatırlatacak. Parfüm kokan portakal çiçekleri arasında geçecek mücadeledeki en iyi tırmanış sporcusu tarafından giyilecek” dedi.