Tour of Antalya'da dünyaca ünlü bisikletçiler, 'Yeşil Bir Gelecek' için pedal çevirecek

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan, Tour of Antalya powered by Akra Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda dünyaca ünlü bisikletçiler, 'Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım' diyecek ve 'Yeşil bir gelecek' için pedal çevirecek.

Sportif değerleri kadar her yıl belirlediği temalarıyla sporun gücü ile çevresel ve sosyal konularda gerçekleştirdiği farkındalık etkinlikleriyle milyonlarca kişiye ulaşan Tour of Antalya powered by Akra, 9-12 Şubat tarihleri arasında dünyaca ünlü bisiklet takımlarına beşinci kez ev sahipliği yapacak.

Tour of Antalya powered by Akra, Manavgat Hatıra Ormanı projesi ile 2021 yazında çıkan orman yangınında kül olan Manavgat-Oymapınar Beldesi'nde ağaçlandırma çalışmalarına destek olacak. 2018 yılından bu yana düzenlenen yarışın 2023 yılındaki teması, 'Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım' olarak belirlendi.

Her katılımcı için fidan dikilecek

Manavgat'ın 'Yeşil Kanyon' ve 'Yalancı Cennet' olarak tanımlanan Oymapınar Beldesi'nde, Tour of Antalya powered by Akra Manavgat Hatıra Ormanı'nın temelleri atılacak. Antalya Valiliği'nin öncülüğünde, T.C. Orman Bakanlığı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte Tour of Antalya powered by Akra'nın da tüm sponsorlarının destekleriyle, yarışa katılan bisikletçiler ve yarışı takip eden basın mensupları için hatıra ormanına fidan dikilecek. Manavgat'ın doğa harikası Oymapınar Baraj Gölü'nden start alacak olan dünyaca ünlü bisikletçiler, yeşil bir gelecek için pedal çevirerek herkesi harekete geçmeye davet edecek.

Yarışın son gününde 12 Şubat Pazar günü geleneksel olarak düzenlenen farkındalık sürüşü 'Yeşil bir gelecek için hep birlikte ormanlarımızı koruyalım' teması ile gerçekleştirilecek. Farkındalık sürüşüne katılan herkes için de hatıra ormanında fidan dikilecek.