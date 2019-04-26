Toyota Avrupa'dan Türk şirketine 2 ödül birden

Brüksel'de düzenlenen Toyota Motor Avrupa tedarikçiler toplantısında, 'maliyet' ve 'proje yönetimi' alanında üstün başarı ödülü almaya hak kazanan Ecoplas, birçok Avrupalı tedarikçiyi geride bırakarak Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.

Kocaeli ve Sakarya'da yer alan fabrikalarında otomotiv üreticilerine iç ve dış giydirme parçaları, hava üfleçleri, orta konsol ve boyalı parçalar üreten Ecoplas, Toyota Motor Avrupa tarafından iki büyük ödüle birden layık görüldü. Toyota Motor Avrupa tarafından 'maliyet' ve 'proje yönetimi' alanında üstün başarı ödülleri almaya hak kazanan Ecoplas, bir çok Avrupalı tedarikçiyi de geride bırakarak Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Toyota Motor Avrupa tedarikçiler toplantısında, Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı ve Ecoplas Genel Müdürü Bülent Yazıcı hazır bulundu.

"İhracatımızı 2 katına çıkartmayı hedefliyoruz"

Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, "Teknoloji, kalite, maliyet ve proje yönetiminde sektörün beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için yaptığımız yoğun çabanın karşılığını bu iki özel ödülle almış olduk. Bu ödüller aynı zamanda, Türk Otomotiv Tedarik Sanayisi'nin Avrupa'daki bir başarısıdır. Birçok alanda Avrupalı rakiplerimizin önünde olmaktan dolayı bir Türk firması olarak çok mutluyuz. Üstün başarıları için tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Ecoplas olarak AR-GE ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde de ihracatımızı 2 katına çıkartmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.