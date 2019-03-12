Toyota, Meksika'da liderliğini korumayı başardı

Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) üçüncü ayağı olan zorlu Meksika Rallisi'nde önemli bir ikinciliğe imza atarak Markalar ve Pilotlar Şampiyonası'nda liderliğini sürdürdü.

Ott Tanak, Toyota Yaris WRC'yi podyumun ikinci basamağına taşırken, Jari-Matti Latvala ve Kris Meeke de ilk sekizde finiş gördüler. Gazoo Racing 86 puanla liderliğini devam ettirirken, Ott Tanak 65 puanla Pilotlar Şampiyonası'nda ilk sırada yer alıyor.

Kariyerinde ilk kez WRC şampiyona lideri olarak yarışa başlayan Ott Tanak, cumartesi ve pazar günü podyum pozisyonunu elde ederek birinci sıradaki rakibiyle çok yakın bir mücadeleye girişti. Takıma bu yıl katılan Kris Meeke ise cumartesi günü bir süre liderliği alsa da lastik patlatmasının ardından ralliyi beşinci sırada tamamladı. Takımın deneyimli pilot Latvala da finişe sekizinci sırada ulaştı.

Gazoo Racing'in takım kaptanı Tommi Makinen, Meksika Rallisi'nin pilotlar, mühendisler ve mekanikerler için çok zorlu bir ralli olduğunu ifade ederek, “Son iki yılda bu tür ralliler için kendimizi çok fazla geliştirdik. Soğutma sistemi konusunda sorun yaşamadık ve performansımız çok güçlüydü. Bu sayede şampiyona için önemli puanlar elde ettik” dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı, sezonun ilk gerçek asfalt rallisi olan Fransa Rallisi olacak. 28-31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ralli, Korsika Adası'nın virajlı ve zorlu yollarından geçecek. Dağ etaplarında da sürücüleri birçok farklı zemin ve zorluk bekliyor.