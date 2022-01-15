Toyota Plaza Atoy'a Brıt Kaızen ödülü

İstanbul Avcılar'da 12 bin 500 metrekarelik alanda müşterilerine hizmet veren Küçükoğlu Holding'e bağlı Toyota Plaza Aktoy A.Ş., “2021 Brıt Kaızen Şampiyonasında üçüncülük ödülü alarak bir kez daha sektördeki farklılığını ortaya koydu.

Ödül hakkında açıklama yapan Toyota Plaza Aktoy Satış Sonrası Hizmet (SSH) Müdürü Yelda Tural, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından düzenlenen şampiyonaya şatış sonrası hizmetler kategorisinde katılarak gurur verici bir başarı kazandıklarını söyledi. Türkiye genelinde 59 bayi, 81 Brıt Kaizen Projesi ve 324 takım üyesinin katıldığı şampiyonada Toyota Plaza Aktoy A.Ş. çalışanları Tuna Ergen, Levent Özemet, Sinem Güner Baş ve Özge Erol'dan oluşan “Zirve” isimli şampiyona takımıyla üçüncülük ödülüne layık görüldüğünü belirten Yelda Tural, elde edilen başarının şirketteki moral ve motivasyonu daha da yükselttiğini ifade etti.

“Müşterilerimizin memnuniyeti bir daha tescillendi”

Küçükoğlu Holding Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin'de iştirakleri arasında yer alan Toyota Plaza Aktoy'un, tıpkı diğer grup şirketleri gibi sürekli gelişimi ve daha iyiyi ilke edinen dinamik kadrosu ile sektörde başarıdan başarıya koştuğunu söyledi. Yahya Erçetin 2020 yılında Great Place To Work'ten Türkiye'nin En iyi İşvereni ikincilik ödülü aldıklarını söyledi. 2021 yılında çıtayı daha yükseltip Avrupa'nın En İyi İşvereni Ödüllerinde Avrupa'daki ve Türkiye'deki pek çok firmayı geride bırakarak yirmi sekizinci sıraya yükseldiklerini hatırlatıp, “Şimdi de Brıt Kaizen Şampiyonası'nda Satış Sonrası Kategorisinde üçüncülük ödülü almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bugüne kadar birçok ödülün sahibi olan Küçükoğlu Holding ailesi prestijli bir ödül daha kazanarak sektörde farklılığını göstermiştir. Aldığımız ödülü, satış sonrası hizmetlerimizde de müşteri memnuniyetinin sürdürülebilirliğine gösterdiğimiz özenin kanıtı olarak görüyoruz” dedi.