"Toz fırtınası ve çamur sağanaklarında açık havada boğulma riski olabilir"

Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Suriye ve Irak üzerinden gelen, haziran sonuna kadar ülkemizi etkilemesi öngörülen toz fırtınası ve çamur sağanakları sırasında havaya yayılan inorganik maddeler akciğerlerde ölümcül tehdit oluşturuyor. Toz fırtınasındaki havaya maskesiz bir şekilde maruz kalmak solunum yetmezliğine varan sorunlara yol açabilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Suriye ve Irak üzerinden gelen toz fırtınası ve çamur sağanakları hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen hafta başta Ankara olmak üzere yurdu etkisi altına alan, meteoroloji uzmanlarının Temmuz ayına kadar aralıklarla süreceğini öngördüğü toz taşınımının hayati tehdit taşıdığını söyleyen Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Kum ve toz fırtınaları genellikle ilkbaharda meydana gelen meteorolojik bir olaydır. Bitkisel çeşitliliği arttırma, bitki tohumlarını, minerallerin ve bazı organik maddelerin taşınmasını, dünya üzerindeki dengeyi sağlar. Bu küresel değişimler dünyanın düzeni için gerekli olsa dahi yan etkiler barındırır. Son dönemde artan çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle birlikte bu yan etkiler sağlık üzerinde ciddi ele alınması gereken bir sorun halini aldı. Kum, toz fırtınalı ve çamur sağanaklarına karşı etkili önlem alınmadığı takdirde akciğerlerde hastalığa neden olur. Organik maddelerin yapacağı tahrişe bağlı; burun, ağız ve akciğerlere kadar bir yanma hissiyle birlikte inflamasyon ve enfeksiyon oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

"Astım, KOAH ve bronşit krizini tetikler"

Özellikle astım hastalarında inorganik maddelerin ve tozların oluşturacağı olumsuz etkilerin ataklara ve krizlere neden olduğunu bildiren Dr. Akkoyunlu, “Bu süreçler yeterli önlem alınmaz ve tedavisi zamanında yapılmazsa Afrika ülkelerindeki gibi ölümle sonuçlanabilir. Toz fırtınasının etkili olduğu hava koşullarında dışarıda bulunmak, havanın solunması, kronik akciğer hastalarında astım, KOAH, bronşit krizi veya hipersensitivite hastaları (dispne) için büyük risk oluşturur. Bu risk solunum yetmezliğine varacak kadar ölümcül ve tehlikelidir” bilgisini verdi.

"Toz bulutlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmaktan kaçının"

Kronik solunum hastalığı olanlarının daha dikkatli olması gerektiğini aktaran Dr. Akkoyunlu korunma yöntemlerinden bahsetti. Dr. Akkoyunlu, "Toz bulutlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarı çıkmaktan kaçının. Sokağa çıkmanız gerektiği durumlarda ise cerrahi maske kullanın. Eğer maskeniz yoksa veya temin edemiyorsanız ıslak bir havlu ile solunum yollarına bariyer oluşturun. Bu süreçte kronik solunum hastaları dışarıda egzersiz yapmaktan kaçınmalı."